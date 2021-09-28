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    12:14, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Елбасы направил приветствие участникам Х пленарного заседания ТюркПА

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана-Елбасы Нурсултан Назарбаев отметил успехи тюркоязычных стран и выразил уверенность в достижении новых целей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    Первый Президент Казахстана-Елбасы Нурсултан Назарбаев направил приветствие участникам Х пленарного заседания ТюркПА, которое проходит в Туркестане.

    Текст обращения зачитал Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин. При этом Спикер Мажилиса подчеркнул исторический вклад Елбасы в создание организаций тюркского сотрудничества, в том числе Парламентской Ассамблеи.

    В своём приветствии Первый Президент Казахстана-Елбасы, отметив важность проведения юбилейной встречи парламентариев в духовной столице тюркского мира, подчеркнул особую связь между братскими народами, которая основана на общем языке, культуре и традициях. При этом Нурсултан Назарбаев назвал сближение тюркских стран одной из главных целей своей работы. Первый Президент Казахстана также акцентировал внимание на важности дальнейшего взаимодействия.

    «Уверен, что парламентарии тюркоязычных государств внесут весомый вклад в это дело, а юбилейное заседание ТюркПА придаст дополнительный импульс дальнейшему укреплению дружбы между нашими народами», - говорится в тексте приветствия.

    Теги:
    Елбасы Туркестанская область Регионы Казахстана Парламент Первый Президент - Елбасы Тюркский мир Главная Мажилис
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