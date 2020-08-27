Елбасы и Президент РК обсудили дальнейшее развитие страны в посткризисный период

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялась встреча Председателя партии «Nur Otan» Нурсултана Назарбаева и Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Айдос Укибай, передает МИА «Казинформ».

«Н.Назарбаев и Касым-Жомарт Токаев рассмотрели повестку предстоящего заседания Бюро Политического Совета и основные пункты предвыборной платформы партии. В ходе беседы Елбасы и Глава государства обсудили вопросы обеспечения дальнейшего развития страны в посткризисный период», - отметил Айдос Укибай.