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Елбасы и Президент РК обсудили дальнейшее развитие страны в посткризисный период
27 Августа 2020 17:29
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялась встреча Председателя партии «Nur Otan» Нурсултана Назарбаева и Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Айдос Укибай, передает МИА «Казинформ».
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«Н.Назарбаев и Касым-Жомарт Токаев рассмотрели повестку предстоящего заседания Бюро Политического Совета и основные пункты предвыборной платформы партии. В ходе беседы Елбасы и Глава государства обсудили вопросы обеспечения дальнейшего развития страны в посткризисный период», - отметил Айдос Укибай.
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