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    11:49, 09 Июль 2021 | GMT +6

    Елбасы и Президент Казахстана играют значительную роль в сохранении мира и баланса - Оливер Стоун

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Авторы фильма «Qazaq. История Золотого человека» рассказали, что их мотивировало снять фильм о Первом Президенте Казахстана - Елбасы Нурсултане Назарбаеве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Насколько я знаю, Казахстан большая страна, но о ней мало знают на западе. Мне было очень любопытно. Геополитически Казахстан очень важен в Евразии, поскольку страна находится между Китаем и Россией. Лично для меня Евразия представляет собой будущее планеты. Я вижу Казахстан в центре магнетического поля между Востоком и Западом. Китай и Россия находятся рядом и они оба важны для будущего», - сказал автор фильма Оливер Стоун в ходе интервью на телеканале «Хабар».

    «А господин Назарбаев и ваш Президент играют значительную роль в сохранении мира и баланса не только между Россией и Китаем, но и между США и Россией, а также США и Китаем. Между этими тремя странами, я надеюсь, наступит долгосрочный мир. Мир, который позволит нам решать проблемы с изменением климата и многие другие вещи. Не воевать друг с другом, но решать проблемы будущего человечества. Изменение климата, по моему мнению, одна из самых важных вещей», - отметил Оливер Стоун.


    Напомним, ранее известный американский режиссер, продюсер фильма «Qazaq. История Золотого человека» о Первом Президенте РК-Елбасы Нурсултане Назарбаеве Оливер Стоун рассказал о роли Казахстана в будущем.


    Теги:
    Культура Президент Президент Казахстана Елбасы Первый Президент - Елбасы Видео Политика
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