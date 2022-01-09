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    10:37, 09 Январь 2022 | GMT +6

    Елбасы и Глава государства всегда были «по одну сторону баррикад» - Айдос Укибай

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Советник – пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай дал комментарий для СМИ, передает МИА «Казинформ».

    «В последнее время в СМИ и социальных сетях распространяется большое количество лживых слухов и провокационных записей относительно Первого Президента Казахстана. В нынешних условиях подобного рода деятельность расценивается нами, как попытка дестабилизации политической обстановки и подрыва конституционных устоев государства.

    Как я ранее заявлял, Елбасы все эти дни находился в городе Нур-Султане и оказывал поддержку Главе государства. Однако ситуация складывалась весьма сложно и поэтому Елбасы сам принял решение передать пост Председателя Совета Безопасности Президенту, так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны.

    Елбасы и Глава государства всегда были «по одну сторону баррикад», защищая свой народ, страну и будущее нации. И в эти трудные для всех нас дни они вновь продемонстрировали монолитность государственной власти.

    В это сложное время Нурсултан Назарбаев призывает всех граждан продемонстрировать единство и сплоченность нашего народа и оказать поддержку нашему Президенту – Касым-Жомарту Токаеву в борьбе с террористами и нормализации жизни в Казахстане.

    Елбасы скорбит в связи с гибелью людей в результате террористических атак и выражает искренние соболезнования семьям погибших«, - отметил Айдос Укибай.

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    для BELTA Президент Президент Казахстана Елбасы Первый Президент - Елбасы ЧП-2022 для mail.ru
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