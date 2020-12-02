Елбасы доказал своей работой веру в незыблемую ценность Конституции - Кайрат Мами

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- Президент приложил все усилия для осуществления кардинальных изменений, в обеспечении экономического и социального процветания государства. Такого мнения высказался в ходе международной онлайн-конференции «Нурсултан Назарбаев: политик глобального масштаба», посвященной Дню Первого Президента РК, председатель Конституционного Совета Республики Казахстан Кайрат Мами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«После вступления республики в эпоху независимости конституционно-правовая политика нашего Первого Президента, основанная на иных ценностях, изначально заключалась в укреплении основ государственности, учитывающих общепризнанные ценности и национальные традиции. Нурсултан Абишевич всегда выступал в рамках конституционного правового пространства. Данное обстоятельство стало решающей и позитивной силой во всех аспектах конституционно-правовой политики страны. В ходе разработки и реализации конституционно-правовой системы Елбасы верил и своей работой доказывал свою веру в незыблемую ценность Конституции», - сказал он.

Кроме того, при анализе исторической миссии Нурсултана Назарбаева Кайрат Мами привел слова известного ученого Джона Шаара.

«Будущее - это не то, куда мы идем, а то, что мы создаем. Дороги следует не искать, а строить. Сам процесс строительства меняет как самого творца, так и его судьбу».

Эти цитаты с глубоким смыслом, по-видимому, непосредственно посвящены созидательной деятельности Первого Президента, сформированной Казахстаном с нуля. За прошедшие тридцать лет сформирована и утверждена президентская форма правления. Благодаря особой роли института президентства, Казахстан стал признанным членом международного сообщества. Предстоит большая работа по достижению стратегической цели - войти в тридцатку самых развитых стран мира. Решающую роль в этом направлении по-прежнему будет играть сам Нурсултан Абишевич и его труды», - заключил он.