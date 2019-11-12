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Елбасы: «Astana Club» стал авторитетным форумом на высоком уровне
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев поприветствовал участником Пятого заседания «Astana Club», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Я рад приветствовать знаменитых политиков, экспертов, дипломатов на нашем астанинском форуме - на пятом заседании клуба. Сегодня «Astana Club» занял свое уникальное место в системе международных диалоговых платформ, став авторитетным, значимым форумом для встреч на высоком уровне. Растущая транспортная связанность Евразийского континента открывает беспрецедентные в истории человечества возможности для совместного развития. Необходим открытый честный диалог, который позволит нам обойти имеющиеся риски, раскрыть новые перспективы сотрудничества Большой Евразии», - сказал в своем слове Нурсултан Назарбаев.
Елбасы также отметил, что «2019 год был полон драматических событий, которые существенно ухудшили атмосферу доверия и кооперацию глобального масштаба».
«На дискуссиях в эти дни высказываются и будут высказаны еще мнения известнейших политиков, экспертов мирового уровня, которые находятся за круглым столом», - добавил Н. Назарбаев.
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