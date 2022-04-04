Эльмира Карманова: Поддержка сельской молодёжи - наш текущий проект

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Неформальное обучение - это сравнительно новый тип обучения в современном мире, где процесс овладения новыми знаниями и навыками сопровождает индивида на протяжении всей жизни. Соучредитель общественного фонда «Комунитиплюс» Эльмира Карманова в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала о социальных проектах общественного фонда, которые помогают раскрыть индивидуальность каждого ребёнка. Также мы затронули тему воспитания подрастающего поколения и как правильно выстроить отношения между детьми и родителями.

- Чем занимается общественный фонд Комунитиплюс. Сколько проектов на сегодня уже реализованы?

- Если говорить проще, то Фонд «Комунитиплюс» занимается развитием неформального образования. Школа, вуз – это формальное образование, а развитие так называемых «мягких» навыков (soft skills), таких как эмоциональный интеллект, умение работать в команде, финансовая грамотность и многое другое – это так раз то, чем занимается наша команда, разрабатывая и реализуя проекты, программы и курсы для детей, подростков и взрослых, проводя ивенты, развивая полезный досуг.

Еще мы создаем различные культурно-просветительские и образовательные видеопроекты, как, например, проекты «В поисках лучшего образования» (в декабре 2017 года мы с командой посетили Санкт-Петербург и Москву, чтобы познакомиться с работой самых эффективных команд по неформальному образованию РФ), «Без отцов» и «Әкем туралы» (эти видео проекты созданы для поднятия вопросов осознанного родительства и роли отца в воспитании детей).

В 2019 году при поддержке Дипломатической миссии США в Казахстане мы осуществили проект «OZGERIS - Young Community Interventions» для Поколения Z (15-22 года) в Алматы, Шымкенте и Талдыкоргане. В рамках данного проекта мы провели социологическое исследование Поколения Z, их самоопределения, мотивации и ценностей: когда мы в рамках проекта интересовались, какими инструментами позитивных изменений в обществе владеет молодежь, все ребята называли только два инструмента- петиции и митинги. Задача, которую мы поставили перед собой - это расширить горизонт перед участниками проекта и познакомить их с искусством соучастия, которое помогает вовлекать жителей населенных пунктов через трансляцию своих ценностей и идей, в том числе, посредством арт-интервенций и прочих видов публичного искусства (более подробно, в том числе и исследование на сатйе www.ozgeris-yci.kz).

Наш текущий социальный проект- это курирование сельской школы, в которой учится 2 500 учеников и работает около 200 учителей (село Узынагаш в 50 км от г. Алматы). Когда в мае 2021 года мы знакомились с коллективом школы, мы хотели помочь им развивать в учениках предпринимательские навыки, позже стало понятно, что эффективнее всего взаимодействовать с учителями и учениками данной школы весь учебный год. Данный опыт помог нам понять, как взаимодействовать с сельской молодежью, какие программы важны для них и, что на самом деле их интересует. Мы провели более 20 офлайн мероприятий и ряд онлайн тренингов и консультаций, чтобы помочь администрации школы в решении текущих сложных моментов в работе.

Отдельно хочу выделить один момент: придя впервые в школу, мы увидели заброшенную школьную пристройку. Мы решили помочь. Дело в том, что на досуговые мероприятия и работу кружков в школе нет кабинетов и, если привести в порядок данное строение, то можно запустить там школьные клубы. Для объединения учеников я придумала создать мурал на стенах данного здания. Итак, на данный момент силами администрации школы, педагогического состава и команды фонда «Комунитиплюс» удалось отремонтировать и привести в порядок это здание, починить систему отопления, провести свет в помещения пристройки. Снаружи, на стенах здания вместе с детьми и в сотрудничестве с факультетом дизайна КазГАСА мы создали красочный мурал под названием «49 ағаш». Теперь это здание стало школьным комьюнити-центром, где дети смогут проводить полезный досуг, организовывать клубы по интересам, творческие кружки, внеклассные занятия.

В рамках проекта поддержки сообщества учеников и учителей школы имени С. Бердыкулова фондом «Комунитиплюс» проводятся тренинги для школьников по развитию «мягких» навыков, финансовой грамотности, основам предпринимательства и профориентации, а также семинары для учителей.

А 19-го марта мы провели там праздничное мероприятие вместе с учениками школы, чтобы привлечь к проекту внимание общественности и местных активистов, рассказать им, что через создание подобных «мест притяжения» и реальные дела можно поддерживать местные молодежные сообщества в регионах Казахстана.

- Как нам известно, недавно вы провели фестиваль под названием «Узынагаш party». Расскажите о ней?

- «Узынагаш party»- это школьный фестиваль-ярмарка. Главная уникальность мероприятия в том, что его организовали сами ученики школы имени С. Бердыкулова. На празднике старшеклассники представили идеи для создания школьных клубов при комьюнити-центре, свои предпринимательские мини-стартапы, а также на ярмарке предлагали гостям продукцию, сделанную собственными руками. Кроме этого была организована творческая встреча известного казахстанского артиста - Аскара Ильясова с учениками школы. Младшим школьникам были предложены различные творческие мастер-классы от команды «Комунити». В празднике приняли участие администрация школы, представитель районного отдела образования, представители Генерального консульства США в Алматы и, конечно, родители учеников.

Также в комьюнити-центре нами была организована открытая социальная библиотека, где каждый желающий может пользоваться книжным фондом по принципу буккроссинга.

После нашего мероприятия всех участников мероприятия пригласили на празднование Наурыза вместе с педагогическим составом школы. Было около 400 гостей. Это был настоящий той с блюдами национальной кухни, концертом и театральными представлениями национальных казахских традиций и обрядов.

У гостей из Алматы, среди которых были и представители сферы образования, сектора НПО, активистов и экспертов из различных сфер- наших коллег, этот день оставил массу положительных впечатлений и воспоминаний.

- Какие обучающие программы для детей и подростков представляет ваше сообщество?

- В арсенале команды более 10 авторских проектов по развитию мягких навыков, развитию полезного досуга и популяризации чтения среди детей и подростков. Это и курсы, и тренинги, и дневные лагеря и авторские развивающие социально-ролевые игры. В 2020 году в связи с пандемией и обучением детей онлайн мы перевели некоторые свои программы на дистанционный формат. Например, мы организовали летний онлайн лагерь для подростков, где помогали детям справляться с новым форматом обучения, как пользоваться современными образовательными платформами, рассказывали о том, что такое медиаграмотность, что такое кибербуллинг и как от него защититься, обучали навыкам мирного разрешения конфликтов.

Кроме того, мы занимаемся развитием финансовой грамотности. У нас есть курс «Бай бала», где подростки учатся основами предпринимательства, создавать свои стартапы, разрабатывать бизнес-планы.

Также мы помогаем детям осваивать социально-эмоциональные навыки, развивать коммуникативные навыки, навыки публичных выступлений, работать в команде. Мы обучаем проектной деятельности и критическому мышлению.

Если все это объединить одним предложением, то мы учим детей и подростков дружить и договариваться между собой, сотрудничать и создавать сообщества по принципу одних интересов и ценностей. Это, я считаю, очень важные умения, в особенности сегодня. Еще очень важно, что все наши программы и проекты инклюзивны, т.е. мы всегда стараемся давать равные возможность для всех детей, в том числе детей с особыми потребностями.

- По вашему какие нынешние дети? Как правильно выстроить отношения с ними? Назовите основные проблемы.

- Нынешние дети замечательные. Легко и в тоже время сложно ответить на ваш вопрос. Дело в том, что многие взрослые интуитивно понимают, как выстраивать отношения с подростками. Через равные и честные разговоры. Через искренний интерес к их делам, увлечениям и проблемам. Так случилось, что в наши проекты приходят подростки трех типов: Первые это гиперактивные ребята, с которыми сложно работается обычным учителям; Вторые «белые вороны» - дети, которых притесняют сверстники и общество за их «инаковость», непохожесть. Третье большая часть участников оказываются у нас из-за активности своих родителей.

- Теперь про основные проблемы. Чаще всего сложности взаимодействия взрослых с нынешними детьми - это недопонимание, ломанные коммуникации и, как следствие, взаимные претензии. Почему так происходит?

- У нас есть свое субъективное мнение - ценности современных детей отличаются от ценностей представителей старшего поколения. Что мы чаще всего слышим от взрослых о детях: «Они другие. Они стали проявлять неуважение к нам. Им сложно преодолевать трудности». Да, и в правду дети в независимом Казахстане другие, не такие, какими были раньше мы. Проявляют ли они неуважение? Нет, конечно же. Просто для них уважение не равно слепому подчинению кому-либо. Новое поколение задает вопросы. Правильные вопросы. Они, например, хотят знать, зачем им нужно делать те или иные действия? В чем смысл? В чем польза для них.

По сути, противостояние «отцов и детей» было всегда. Мне вообще кажется, что наши дети пришли помочь нам разобраться во многих наших внутренних вопросах.

- Как вы помогаете родителям?

- По разному. Вот, к примеру, последний запрос от родителей в сельской школе перерос в большой проект для ребят из 9, 10 и 11 классов. В феврале мы провели ряд встреч с родителями учеников школы в селе Узынагаш. Запрос от родителей был на оказание помощи старшеклассникам в выборе будущей профессии. И уже 15 марта в школе имени С. Бердыкулова стартовал проект по исследованию вопросов самоопределения детей в сельских школах. Его авторы- энтузиасты развития неформального образования в Казахстане и независимые казахстанские профориентаторы, которые объединились для социальной работы со школьниками.

Проект проходит на волонтерской основе, без какого-либо финансирования государством или частными структурами. Проект будет реализован в четыре этапа: 1) «День профориентации» для учеников 9-10-11 классов. Эксперты рассказали школьникам о том, как выбирать профессию и на основании каких трендов можно строить свой выбор в сегодняшнем непредсказуемом мире. Лекции экспертов посетили и родители, решения которых часто играют ключевую роль в вопросах выбора профессии. 2) Все ученики 9-10-11 классов примут участие в тестировании на сайте edunavigator.kz. Задача этапа – определить общие тренды в самоопределении 400 учащихся старшей школы. 3) Будет проведена индивидуальная работа с детьми по персональным запросам в сфере профориентации. Специалисты смогут провести адресную поддержку детей по их конкретным запросам, обсудить стратегию поступления, проработать страхи, связанные с самоопределением. 4) будут аккумулированы и опубликованы итоги всей исследовательской работы.

Задача этого проекта- исследовать и понять, как представляют свое будущее дети на селе и, основываясь на объективных профориентационных методиках, помочь детям в вопросах самоопределения. Предполагается, что далее этот проект может быть предложен другим школам в городах и регионах страны.

- Кто работает в вашей команде?

- В команде «Комунити» неравнодушные и эмпатичные специалисты, энтузиасты, сертифицированные тренера и эксперты по ключевым направлениям в системе образования. Для проектов и исследований мы привлекаем самых лучших специалистов извне, которым близки наши ценности. Нам не важен возраст и место жительства эксперта, только его профессиональные качества (сейчас для многих проектов можно привлечь к работе специалистов онлайн). Так, например, к «OZGERIS - Young Community Interventions» мы привлекли 9 экспертов, среди которых видные социологи-исследователи, общественные деятели, аналитики.

При разработке обучающих программ и курсов для детей мы консультируемся с профессиональными дипломированными семейными психологами и терапевтами.

Кроме того, мы очень серьезно подходим к работе с волонтерами и предоставляем молодым специалистом возможность пройти стажировку у нас. Мы убеждены, что имея богатый опыт и знания, всегда нужно делиться ими с другими. Это один из наших принципов.

- Сколько детей охватила уже ваша команда за это время. Какая поддержка оказывается им?

- Интересный вопрос. Давайте вместе посчитаем: за прошедшие 5-6 лет через наши проекты, программы и ивенты прошло несколько тысяч детей. Более 700 молодых людей из Алматы, Шымкента и Талдыкоргана приняли участие в проекте «OZGERIS-YCI». В одной только сельской школе учатся 2500 учеников. А в наших офлайн и онлайн кэмпах приняло участие около 500 ребят из Казахстана и других стран СНГ.

Сейчас при помощи консультантов и экспертов мы хотим создать формат, который поможет нам охватить большее количество участников и при этом, чтобы сохранился высокий уровень вовлеченности участников проектов.

- Поделитесь планами на предстоящий год...

- Знаете в нынешней ситуации сложно планировать что-либо на длительный период. Но давайте я попробую ответить на этот вопрос. Мы, как команда «Комунити» хотим продолжать свою работу с сельской молодежью. Уже в апреле мы делимся своим опытом успешного взаимодействия с сельскими сообществами с администрацией районных школ. Ведем переговоры с одним из министерств о возможности рассказать о нашем опыте на селе активистам из других регионов Казахстана. Еще мы хотим открыть комьюнити-центр в Алматы, где мы смогли бы реализовывать различные программы для адаптации и дальнейшего трудоустройства сельской молодежи. Это важнейший наш проект. Проект-мечта. Январские события в нашей стране показали, что нам, как обществу важно вкладываться в ассимиляцию тех, кого город не принимает и толкает в маргинальность. Нам нужно сокращать этот социальный разрыв, давать равные возможности, социальные лифты. Нам, как обществу, нужно отрефлексировать все свои упущения и начать действовать! Если это отзывается в вашем сердце, свяжитесь с нами!





Благодарю за интервью!