Экзотический бизнес основали жители Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – В Темиртау реализуется необычный бизнес-проект – «Экзотические насекомые». Благодаря господдержке хобби стало семейным делом. Сергей и Лидия Маляровы в городском парке открыли выставку, где представлен разнообразный мир насекомых Казахстана и других стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сергей с детства был неравнодушен к обитателям фауны. Вспоминает, как в школьном возрасте поймал гадюку и принёс домой. Но профессию выбрал, не связанную с увлечением. Пятнадцать лет отработал на металлургическом заводе. Потом занялся ремонтом квартир. Хобби осталось. Собрал у себя дома большую коллекцию тараканов, пауков, ящериц и змей.

Идею экзотического бизнеса предложила супруга Лидия. В предпринимательстве она тоже новичок.

«В Темиртау я приехала из Астаны. В столице работала парикмахером. Три года назад познакомилась с Сергеем, и решили жить вместе. От друзей узнали о программе «Бастау бизнес». Записалась на курсы, прошла обучение. Защитила бизнес-проект и получила грант. Муж мечтал открыть выставку, чтобы все могли увидеть его коллекцию. Теперь это наше семейное дело», – рассказала Лидия Малярова.

Нестандартная идея, конечно, удивила комиссию. Но проект оценили, одобрили. На предоставленные деньги Маляровы закупили материалы для изготовления террариумов и столов. Сами их собрали и оформили зал.

Начинающие предприниматели благодарны за поддержку. Через отдел культуры удалось договориться об аренде помещения на территории городского парка «Восток».

В экспозиции есть несколько видов скорпионов и ящериц-гекконов, обитающих в Казахстане. Имеется степная агама. Один из террариумов заняла большая семейка клопов-хищнецов.

По словам владельца коллекции, зелёную жабу привезли из Сатпаева, водяного ужа – из Жезказгана. Жуков-бронзовок собрали в окрестностях Темиртау.

Посетители смогут увидеть палочника – великого мастера маскировки. Есть тараканы-автомобильчики.

В этом году Маляровы съездили в экспедицию в пустыню Кызылкум, где удалось самостоятельно добыть несколько новых образцов в коллекцию.

Проекту чуть меньше года, но основатели нацелены на создание индустрии.

«Мы хотим показать богатство мира насекомых в Казахстане. Это познавательно и для детей, и для взрослых. Думаю, будет интересно и иностранным туристам. Надеемся открыть выставочный павильон в Караганде. У нашего проекта есть и другие возможности – сотрудничество с наукой. Есть большое желание наладить партнёрство с Карагандинским университетом. Готовы предоставить свою базу для студенческой практики. Можно было бы развивать совместные исследовательские проекты», – поделился планами Сергей Маляров.