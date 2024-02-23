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    18:05, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    Экзамены на права в Казахстане: в спецЦОНах внедрили новую технологию

    водительские права
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    В Казахстане каждый третий кандидат в водители пытается сдать теорию с помощью микронаушников. Для исключения данного факта госкорпорация «Правительство для граждан» внедряет в спецЦОНах детекторы для их обнаружения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Процесс сдачи теоретических экзаменов на водительские удостоверения теперь будут контролировать с помощью технологии, определяющей зашумленные электромагнитные низкочастотные сигналы.

    — В связи с тем, что микронаушники могут быть не более двух миллиметров в диаметре и их зрительно невозможно увидеть, дополнительно мы внедрили систему, определяющую низкочастотные сигналы. Она распознает наличие микронаушников и может моментально отправить оповещение оператору ЦОН. Также программа автоматически выведет на экран экзаменуемому сообщение о том, что обнаружен микронаушник и тестирование будет прекращено, — сказал зампредседателя правления госкорпорации Шынгыс Оразалимов.

    Как отметили в пресс-службе «Правительства для граждан», все факты использования вспомогательной техники, помощи и подсказок третьих лиц фиксируются госкорпорацией. Результаты экзаменов при этом аннулируются. Повторный допуск к сдаче экзамена возможен только через три месяца.

    Ранее для обеспечения прозрачности сдачи теоретических экзаменов на водительские удостоверения была внедрена система ПДД 3.0. С момента ее внедрения уже выявлены 222 факта недобросовестной сдачи экзамена

    Теги:
    ЦОН Цифровой Казахстан Регионы Казахстана Транспорт Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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