Экзамены на права в Казахстане: в спецЦОНах внедрили новую технологию

В Казахстане каждый третий кандидат в водители пытается сдать теорию с помощью микронаушников. Для исключения данного факта госкорпорация «Правительство для граждан» внедряет в спецЦОНах детекторы для их обнаружения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Процесс сдачи теоретических экзаменов на водительские удостоверения теперь будут контролировать с помощью технологии, определяющей зашумленные электромагнитные низкочастотные сигналы.

— В связи с тем, что микронаушники могут быть не более двух миллиметров в диаметре и их зрительно невозможно увидеть, дополнительно мы внедрили систему, определяющую низкочастотные сигналы. Она распознает наличие микронаушников и может моментально отправить оповещение оператору ЦОН. Также программа автоматически выведет на экран экзаменуемому сообщение о том, что обнаружен микронаушник и тестирование будет прекращено, — сказал зампредседателя правления госкорпорации Шынгыс Оразалимов.

Как отметили в пресс-службе «Правительства для граждан», все факты использования вспомогательной техники, помощи и подсказок третьих лиц фиксируются госкорпорацией. Результаты экзаменов при этом аннулируются. Повторный допуск к сдаче экзамена возможен только через три месяца.

Ранее для обеспечения прозрачности сдачи теоретических экзаменов на водительские удостоверения была внедрена система ПДД 3.0. С момента ее внедрения уже выявлены 222 факта недобросовестной сдачи экзамена