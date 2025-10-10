Эквадорский велогонщик продлил контракт с командой «Астана»

Текущий сезон стал для Лопеса поистине прорывным. Он одержал четыре победы: выиграл общий зачёт «Тура Греции», этап и генеральную классификацию «Тура Венгрии», а также стал победителем одного из этапов «Президентского тура Турции», где занял второе место в общем зачёте. Кроме того, спортсмен завоевал бронзу генеральной классификации на «Туре озера Цинхай».

— Этот год сложился для меня потрясающим образом, и помимо всех побед и подиумов, большое значение имеет тот факт, что я вырос как профессиональный гонщик, обрел новый опыт и уверенность в своих силах. В этом сезоне мне посчастливилось проехать гонки бок о бок с настоящими чемпионами, такими, например, как Диего Улисси, Серхио Игита или Ваут Пулс, и их поддержка была очень важна для меня, — отметил Лопес в интервью пресс-службе команды.

По словам спортсмена, именно в XDS Astana Team он чувствует возможность для дальнейшего роста и профессионального развития.

— Это великолепная команда, которая уже сделала для меня очень многое, и мне хотелось бы отблагодарить проект за доверие и поддержку своими новыми результатами. Продление контракта на два сезона — важный шаг для моей карьеры, — подчеркнул Харольд Мартин Лопес.

Генеральный менеджер XDS Astana Team Александр Винокуров отметил, что за последние годы эквадорец заметно прибавил и превратился в гонщика, способного бороться за лидерство в серьёзных гонках.

— Впереди еще много работы, но мы рады продлить контракт с гонщиком после такого замечательного сезона, который доказал, что Харольд Мартин может быть одним из лидеров команды, не боится брать на себя ответственность и добивается хороших результатов, — подчеркнул Винокуров.

Ранее победитель горной классификации «Джиро д’Италия-2025» Лоренцо Фортунато подписал новое двухлетнее соглашение с командой XDS Astana Team.