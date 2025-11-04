Экстренное распоряжение: в Южной Корее приостановили продажу госактивов

Пресс-секретарь президента Ким Нам Джун заявил, что приказ был отдан в связи с опасениями, высказанными в ходе недавних парламентских проверок, о том, что государственные активы распродаются «за бесценок». Однако не уточняется, о каких активах идет речь.

В ходе аудита Korea Asset Management Corp., которая управляет государственной недвижимостью, законодатели указали на участившиеся случаи продажи государственных активов по цене ниже их справедливой стоимости.

— Ответственные министерства планируют оперативно выяснить факты и найти пути улучшения системы, — заявил Ким в записке журналистам.

В своем заявлении Чхэ сказал, что Ли поручил каждому министерству рассмотреть вопрос о продолжении реализации текущих активов и воздержаться от реализации, за исключением случаев «ненужных активов».

Ли также поручил министерствам получать предварительное одобрение премьер-министра Ким Мин Сока при проведении необходимых распоряжений, сказал он.

