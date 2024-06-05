Экстремистки сожгли флаги Кыргызстана

В Сузакском районе Джалал-Абадской области Кыргызстана выявлена подпольная религиозно-экстремистская женская сеть, сообщил Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ КР). Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на КАБАР.

По данным комитета, в ночь с 29 на 30 мая 2024 года в с.Бек-Абад Сузакского района был зафиксирован факт умышленного уничтожения государственных флагов КР путём поджога, с последующей их заменой на белые флаги с арабским текстом.

- 1 июня в результате совместных мероприятий ГКНБ и МВД были установлены организаторы и исполнители поджога госсимволики. Ими оказались 19-летняя и 16-летняя уроженки и жительницы с.Бек-Абад, являющиеся членами религиозно-экстремистской организации «Хизбут-Тахрир» (организация запрещена в Казахстане - ред.). Так, задержанная А.к.М. 2005 года рождения, вступила в ряды РЭО «ХТ» в 2022 году и приняла клятву (баят), где с весны 2023 года начала самостоятельно вербовать новых адептов из числа жителей с.Бек-Абад. Осенью 2023 года привлекла в свои ряды отмеченную 16-летнюю А.Н. 2008 года рождения в качестве своего пособника. А.к.М., уже являясь членом женского крыла «бекабадской ячейки» РЭО «ХТ», вынашивала подмену и поджог флагов с января 2024 года, о чем оповестила свою воспитанницу и пособницу А.Н., - сообщили в ГКНБ.

Женщины подготовили белые флаги с арабскими надписями и в ночь 30 мая подменили государственные флаги КР на главных воротах СШ №4, №88 с.Бек-Абад, а также на вышке сотового оператора. После чего на пересечении улиц М.Сыдыков и Ураимжан Ата с.Бек-Абад сожгли государственные флаги КР.

Задержаны близкие родственники А.к.М., являющиеся также членами РЭО «ХТИ», они были осведомлены о ее преступных замыслах.

Всем предъявлено обвинение в членстве в запрещенной экстремистской организации «ХТ», отдельным лицам также предъявлено обвинение в хранении с целью распространения экстремистской литературы.

Организатором поджога предъявлено обвинение в уничтожении государственной символики.

Ведется следствие.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством КАБАР.