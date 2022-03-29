Экспресс-автобусы до Медеу отменили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 24 марта экспресс-маршруты до Медеу перестали курсировать, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе акимата города сообщили, что экспресс-маршрут №9 перестал курсировать по причине низкого пассажиропотока. Стоимость проезда составляла 200 тенге.

«Просим обратить внимание, что у экспресс-маршрута №9 на всех участках есть дублирующие маршруты. Промежуток проспекта Абая: 118, 120а, 128, 205, 32, 65, 66, 79, 92, 98, ТП 11, 19, 25, 5, 6. По проспекту Достык - 29, 29р, 141, 128, 12, 45, 5, 5а, 5б, 95, 99. Просим корректировать свой маршрут с учетом имеющейся информации», - ответили в акимате.

Напомним, экспресс-автобусы до высокогорного катка «Медеу» курсировали с 5 ноября прошлого года.

Ранее также сообщалось, что по инициативе акимата города увеличилась продолжительность работы автобусного маршрута №12. Теперь последний автобус уходит с «Медеу» в город в 00.30.