+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: -8 °С
USD 427.11 EUR 497.5
RUB 6.05 CNY 66.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Экспресс-автобусы будут курсировать до Медеу в Алматы

3 Ноября 2021 20:47
Поделиться:
Экспресс-автобусы будут курсировать до Медеу в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 5 ноября запустят экспресс-автобусы до высокогорного катка «Медеу». Об этом сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Крупную партию синтетических наркотиков нашли в машине алматинца
Девять автомобилей сгорело в Карагандинской области за четыре дня Креативная индустрия генерирует создание новых высокодоходных рабочих мест - Ералы Тугжанов ДТП с возгоранием авто произошло в Алматинской области: пять человек погибли

В ходе прямого эфира на телеканале «Алматы» аким отметил, что 5 ноября стартует юбилейный сезон ледовых катаний на «Медеу».

Для того, чтобы горожанам было удобнее добираться до катка, по инициативе акимата города увеличилась продолжительность работы автобусного маршрута №12. Теперь последний автобус уходит с «Медеу» в город в 00.30.

Кроме того, возобновлена работа автобусного экспресса по маршруту «Дворец спорта им. Балуана Шолака - каток «Медеу». На начальном этапе экспресс будет ходить в выходные и праздничные дни с 9.00 до 19.00, стоимость проезда составит 200 тенге.

«Экспресс автобусы будут ездить с 5 ноября. Там льготного проезда не будет, потому что это экспресс. Тем самым мы будем поддерживать наших горожан, чтобы они могли спокойно выехать на Медеу в выходные», - сказал аким.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Туризм   #Транспорт   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Крупную партию синтетических наркотиков нашли в машине алматинца
Девять автомобилей сгорело в Карагандинской области за четыре дня
Креативная индустрия генерирует создание новых высокодоходных рабочих мест - Ералы Тугжанов
ДТП с возгоранием авто произошло в Алматинской области: пять человек погибли
Популярное
1 Пассажирский автобус закидали камнями в Алматы
2 На 100 млн тенге обманул аферист 25 жителей Караганды
3 Пробивка улицы Толе би до границы Алматы: на каком этапе находится проект
4 Кто лидирует по количеству полуфиналистов ЧМ-2021 по боксу
5 Более тысячи водителей купили права в спецЦОНах: МВД обратилось к казахстанцам
6 12 млн тенге выманил у семейчанки бывший заключенный
Читайте также
Креативная индустрия генерирует создание новых высокодоходных рабочих мест - Ералы Тугжанов
Как устроить ребёнка на бесплатные спортивные секции в Алматы
Пассажирский автобус закидали камнями в Алматы
На 100 млн тенге обманул аферист 25 жителей Караганды
Пробивка улицы Толе би до границы Алматы: на каком этапе находится проект
Кто лидирует по количеству полуфиналистов ЧМ-2021 по боксу
Более тысячи водителей купили права в спецЦОНах: МВД обратилось к казахстанцам
12 млн тенге выманил у семейчанки бывший заключенный
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив