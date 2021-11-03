Экспресс-автобусы будут курсировать до Медеу в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 5 ноября запустят экспресс-автобусы до высокогорного катка «Медеу». Об этом сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе прямого эфира на телеканале «Алматы» аким отметил, что 5 ноября стартует юбилейный сезон ледовых катаний на «Медеу».

Для того, чтобы горожанам было удобнее добираться до катка, по инициативе акимата города увеличилась продолжительность работы автобусного маршрута №12. Теперь последний автобус уходит с «Медеу» в город в 00.30.

Кроме того, возобновлена работа автобусного экспресса по маршруту «Дворец спорта им. Балуана Шолака - каток «Медеу». На начальном этапе экспресс будет ходить в выходные и праздничные дни с 9.00 до 19.00, стоимость проезда составит 200 тенге.

«Экспресс автобусы будут ездить с 5 ноября. Там льготного проезда не будет, потому что это экспресс. Тем самым мы будем поддерживать наших горожан, чтобы они могли спокойно выехать на Медеу в выходные», - сказал аким.