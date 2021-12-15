Экспозиция в честь 30-летия Независимости РК открылась в Беларуси

МИНСК. КАЗИНФОРМ - 15 декабря, в канун национального праздника для Независимости, в Посольстве Казахстана в Беларуси открыта экспозиция, посвященная основным вехам на многовековом пути страны к обретению государственности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу посольства РК в Беларуси.

«Осознание ценности этой даты приходит с анализом того пути, который прошли наши предки, в войнах и борьбе отстоявшие свою землю, стремясь обрести свое государство. Но именно нам выпало счастье жить в независимой, суверенной стране, признанной международным сообществом», - отметил на торжественной церемонии советник-посланник посольства К. Аман.

Он подчеркнул, что Казахстан не только обрел независимость, но и благодаря мудрой многовекторной политике, проводимой Первым Президентом Казахстана – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым стал полноправным, уважаемым членом международного сообщества. Данный курс продолжает Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Казахстанско-белорусское сотрудничество все эти годы развивалось на принципах дружбы и взаимной выгоды, сегодня вышло на уровень стратегического партнерства и является эталоном взаимного доверия и уважения. Дипломат подчеркнул, что основу этих отношений заложили Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко, дальнейшему укреплению стратегического партнерства способствуют тесные и доверительные отношения между Президентами Казахстана и Беларуси.

Участники мероприятия, - среди которых представители Исполкома СНГ, палаты представителей Национального собрания РБ, ведущих вузов Беларуси, казахской диаспоры, студенты и школьники - с интересом ознакомились с экспозицией. В ней нашли отражения жизнь и быт кочевых племен Великой степи, история Казахского ханства. Эту эпоху ярко проиллюстрировали копии уникальных артефактов, найденных при раскопках древних курганов на территории Казахстана, переданные Посольству основателем и руководителем научно-реставрационной лаборатории «Остров Крым» Крымом Алтынбековым. Наглядным источником знаний о быте кочевых народов для белорусских гостей стала – юрта, с ее убранством, утварью, одеждой, музыкальными инструментами и иными предметами повседневной жизни.

В экспозиции также нашли отражение годы советской власти, деятельность партии «Алаш», коллективизация, голодомор, Великая Отечественная война 1941-1945 гг., поднятие целины, испытания на Семипалатинском ядерном полигоне и история первой земной космической гавани «Байконыр».

Достижения Независимого Казахстана во внешней и внутренней политике государства, выдающаяся роль в этом потоке истории Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева, а также реформы, цели и задачи, поставленные перед страной Президентом Касым-Жомартом Токаевым, освещены в блоках, отведенных 30 годам новейшей истории современности.

Стоит заметить, что экспозиция раздела «Современный Казахстан» подготовлена при содействии Библиотеки Первого Президента Казахстана – Елбасы. Наполнению других тематических стендов способствовали акиматы

города Нур-Султан, Кызылординской и Туркестанской областей. Средняя школа № 70 города Минска им. Л. Гуртьева пополнила стенд Великой Отечественной войны боевыми экспонатами, найденными своими воспитанниками на военных археологических раскопках.

В тот же день в Посольстве состоялось подведение итогов конкурса эссе «Я есть Казахстан» среди казахстанских студентов, обучающихся в вузах Беларуси. Оценку конкурсных работ осуществляло жюри, в состав которого вошли старшие дипломаты посольства. Победителем конкурса признан студент 4-ого курса Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Аль-фараби Аубакиров. Второе и третье места поделили его однокурсницы Динара Токпанова и Гульдана Жуматай.