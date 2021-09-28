Экспозиция археологов из ВКО «Золото Великой степи» покорила британцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в музее Фицуильяма в Кембридже состоялось открытие выставки «Золото Великой степи», в которой представлена экспозиция археологов из Восточного Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Экспозиция демонстрирует, что кочевники были отважными воинами, творцами красоты и создателями истории.

«Это необычайная возможность переписать историю мира благодаря объектам, которые были раскопаны совсем недавно, буквально несколько месяцев назад. И самое главное для нас в Кембридже – это показать не только сами артефакты, но и весь археологический процесс и экспертные знания, применяющиеся в Казахстане», - сказал директор музея Фицуильяма Люк Сайсон.

На открытии выставки присутствовал аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, приветствуя гостей он выразил пожелание, что экспозиция позволит не просто ознакомить широкую публику с уникальными артефактами, но и станет одним из звеньев цепочки мультикультурного обмена между Казахстаном и Соединенным Королевством.

«Золото Великой Степи» - еще один большой шаг к укреплению сотрудничества между двумя государствами. Выставка отражает высокий уровень доброжелательности и взаимоуважения. Она познакомит не только британское научное сообщество, но и всех любителей древней истории с цивилизацией кочевых саков, населявших Великую степь в первом тысячелетии до нашей эры», - сказал Д.Ахметов.

Выставка является сборной - на ней представлены экспонаты, найденные в Берели (Катон-Карагайский район) и кургане Елеке Сазы (Тарбагатайский район). Представленные вниманию британского общества артефакты были обнаружены казахскими археологами в Восточном Казахстане, в курганах сакской элиты 7-6 веков до нашей эры. Этот период также называют «золотым веком» в истории древних казахов. Венцом экспозиции является захоронение молодого лучника - нового «золотого человека», датируемое 6-5 веками до нашей эры. Его одежда насчитывает 15 тысяч золотых предметов. Останки были найдены в 2018 году.

Выставка вызывает огромный интерес у зрителей, открывает новые страницы истории. Британские археологи выразили желание поучаствовать в раскопках на территории Восточного Казахстана и, скорее всего, сотрудничество двух стран не ограничится только этой экспозицией.

«Эта выставка уникальна для Англии. Мы гордимся, что проводим ее в Кембридже. Это возможность показать уникальные артефакты международной аудитории. Я археолог, и мне особенно приятно увидеть всё это с новой точки зрения. Меня впечатлили люди, жившие две тысячи лет назад. Это удивительная комбинация, когда кочевники занимались сельским хозяйством и производством. Артефакты впечатляют – золото, бирюза, лазурит. Это сочетание в изделиях поражает. Как ученому мне очень интересна ваша территория, ваши раскопки, я был бы горд стать участников археологической экспедиции», – сказал заведующий кафедрой археологии Кембриджского университета Сиприан Брудбанк.

Экспозиция «Золото Великой степи» в музее Фицуильяма продлится до 30 января.