Экспортные возможности Казахстана представили в Армении
ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Экспортные возможности Казахстана представили армянским бизнесменам. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
В Ереване по инициативе посольства Казахстана в Армении состоялась презентация «Казахстан-Армения: экспорт возможностей».
«Наше мероприятие посвящено возможностям экспорта Казахстана в Армению. С одной стороны, в ходе сегодняшнего мероприятия мы подводим итоги прошедшего года. С другой стороны, с учетом опыта предыдущих лет в ходе предстоящей дискуссии мы попытаемся оценить перспективу нашего торгово-экономического сотрудничества, чтобы дать возможность нашим ведомствам сконцентрировать работу на каком-то конкретном направлении. А также, может быть, подсказать бизнесу Казахстана и Армении, в каких направлениях более оперативно и с большим эффектом можно будет работать», - отметил в ходе приветственного слова посол Казахстана в Армении Тимур Уразаев.
В мероприятии приняли участие представители армянских деловых кругов, министерств и ведомств, «Ассоциации сотрудничества малого и среднего бизнеса», «Ассоциации транспортных экспедиторов Армении», представители армянского экспертного сообщества и местные СМИ. Вниманию участников мероприятия была представлена презентация, посвященная инвестиционным и экспортным возможностям Казахстана.
В рамках мероприятия между его участниками и послом Казахстана в Армении Тимуром Уразаевым состоялся открытый диалог, в ходе которого был обсужден широкий спектр вопросов, касающихся инвестиционных возможностей казахстанского рынка, государственных программ и мер поддержки бизнеса в Казахстане, перспектив организации совместных предприятий, а также решения логистических проблем.
- Какие новшества налогового и таможенного администрирования будут внедрены в Казахстане в 2020 году
- Кого из бизнесменов не коснется освобождение от уплаты налога на доходы
- Ужесточение контроля на границе с Кыргызстаном и Россией на 20 процентов увеличило поступления НДС - Минфин
- О сокращении расхождений по таможенной статистике с Китаем рассказал Алихан Смаилов
- Алихан Смаилов объяснил повышение цен на акцизы по нефтепродуктам
- Законодательство о банкротстве изменено на 80% - сенатор о новом законопроекте
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана