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Экспортные возможности Казахстана представили в Армении

3 Декабря 2019 19:05
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Экспортные возможности Казахстана представили в Армении

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Экспортные возможности Казахстана представили армянским бизнесменам. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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В Ереване по инициативе посольства Казахстана в Армении состоялась презентация «Казахстан-Армения: экспорт возможностей».

«Наше мероприятие посвящено возможностям экспорта Казахстана в Армению. С одной стороны, в ходе сегодняшнего мероприятия мы подводим итоги прошедшего года. С другой стороны, с учетом опыта предыдущих лет в ходе предстоящей дискуссии мы попытаемся оценить перспективу нашего торгово-экономического сотрудничества, чтобы дать возможность нашим ведомствам сконцентрировать работу на каком-то конкретном направлении. А также, может быть, подсказать бизнесу Казахстана и Армении, в каких направлениях более оперативно и с большим эффектом можно будет работать», - отметил в ходе приветственного слова посол Казахстана в Армении Тимур Уразаев.


В мероприятии приняли участие представители армянских деловых кругов, министерств и ведомств, «Ассоциации сотрудничества малого и среднего бизнеса», «Ассоциации транспортных экспедиторов Армении», представители армянского экспертного сообщества и местные СМИ. Вниманию участников мероприятия была представлена презентация, посвященная инвестиционным и экспортным возможностям Казахстана.

В рамках мероприятия между его участниками и послом Казахстана в Армении Тимуром Уразаевым состоялся открытый диалог, в ходе которого был обсужден широкий спектр вопросов, касающихся инвестиционных возможностей казахстанского рынка, государственных программ и мер поддержки бизнеса в Казахстане, перспектив организации совместных предприятий, а также решения логистических проблем.



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Ключевые слова: Экономика, Армения,
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Азамат Альмаганбетов

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