Экспортные контракты на $35 млн заключили казахстанские товаропроизводители в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Бишкеке состоялся торгово-экономический форум с участием товаропроизводителей Казахстана и Кыргызстана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие более 100 предприятий двух стран, а также представители национальных компаний и государственных органов.

В своем выступлении вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев сообщил о готовности казахстанских предприятий увеличить поставки обработанной продукции на рынок Кыргызской Республики на сумму более чем $100 млн.

«Казахстан входит в тройку основных торговых партнеров Кыргызстана и является одним из основных партнеров в Центральной Азии. С 2005 года страна активно инвестирует в экономику Кыргызстана. За этот период общий объем инвестиций составил $1,2 млрд. Экспорт казахстанских товаров в КР за 2022 год составил $745 млн и увеличился на 10,5%. Такие торгово-экономические миссии способствуют взаимному увеличению товарооборота. Казахстан дополнительно мог бы нарастить товарооборот еще на $100 млн за счет экспорта переработанной казахстанской продукции. По итогам проведенных в рамках этой миссии встреч казахстанские предприниматели заключили экспортные контракты на поставку отечественных товаров в Кыргызстан на $35,2 млн, что более чем в два раза больше показателей прошлого года», - отметил вице-министр торговли и интеграции РК.

Заместитель министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Искендер Асылкулов подчеркнул важность проводимого бизнес-форума, который способствует объединению бизнес-кругов двух братских стран.

«Данный бизнес-форум является важным событием для развития двухстороннего сотрудничества и установления деловых тесных взаимоотношений между представителями бизнеса Кыргызской Республики и Республики Казахстан. Каждое такое мероприятие придает новый импульс для создания устойчивых отношений, обмена опытом и установления контактов с целью расширения сотрудничества между бизнес-кругами двух государств. Казахстан для Кыргызстана является одним из основных стратегических, торгово-экономических партнеров. Укрепление и развитие двухсторонних отношений с Республикой Казахстан являются одними из важных направлений во внешнеэкономической политике Кыргызской Республики», - подчеркнул заместитель министра экономики и коммерции КР.

По мнению директора по экспорту казахстанской птицефабрики «Казгер-Кус» Коригова Рамзана, площадки бизнес-форумов значительно облегчают предпринимателям поиск потенциальных торговых партнеров и дают возможность установления и развития прямых бизнес-контактов.

«Сегодня нашей компании удалось заключить крупный контракт с кыргызским дистрибьютором куриного яйца. Торгово-экономическая миссия послужила мостиком в налаживании отношений между предпринимателями Казахстана и Кыргызстана. Такие мероприятия должны проходить часто и на постоянной основе, на которых закладывается фундамент для долгосрочных и взаимовыгодных торговых отношений», - считает представитель казахстанской компании.

Заместитель генерального директора АО «QazTrade», выступившего организатором бизнес-форума, Нурлан Кулбатыров отметил важность и потребность в продвижении несырьевого экспорта.

«На сегодняшний день нами проведено около пяти торгово-экономических миссий в разных странах. Большой акцент делается на экспорт товаров в Центрально-Азиатском регионе. Идет усиление региональной торговли внутри ЦА, увеличение взаимных товарооборотов между ее странами. Через площадки ТЭМ мы ожидаем удвоить показатели взаимной торговли Казахстана и Кыргызстана, которые на сегодняшний день превышают 1 млрд долларов США. В результате проведенных переговоров более 20 казахстанских компаний договорились о поставках металлоконструкций, дизельных генераторов, строительных материалов, товаров химической промышленности, минеральных удобрений, а также продуктов питания в виде кондитерских изделий, куриного яйца и яичного порошка, лапши, джемов, яблочного сока, меда на общую сумму 35 млн долларов США», - заключил Нурлан Кулбатыров.

Форум завершился деловыми переговорами участников в формате «B2B», в результате которых предприниматели двух стран получили возможность наладить прямые двусторонние связи с партнерами и расширить возможность экспорта своих товаров.