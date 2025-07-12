Экспортную таможенную пошлину на галлий обнулили в Казахстане

На заседании принято решение обнулить экспортную таможенную пошлину на галлий, которая ранее составляла 10%. Мера направлена на стимулирование производства галлия в Казахстане и развитие экспортного потенциала.

Как отмечают в Правительстве, несмотря на то что в последние годы в стране не производился галлий, мировой спрос на этот металл, применяемый в высокотехнологичных отраслях, остается устойчивым. Казахстан располагает необходимым ресурсным потенциалом для выхода на этот рынок и может занять нишу в глобальной цепочке поставок. Это, в свою очередь, создаст возможности для роста экспортной активности, увеличения валютной выручки и расширения присутствия казахстанских производителей на внешних рынках.

Кроме того, Межведомственная комиссия поддержала введение запрета на вывоз с территории Республики Казахстан заготовок и чушек цветных металлов всеми видами транспорта сроком до 31 декабря 2025 года.

Запрет распространяется на необработанную медь, алюминиевые слябы и биллеты, свинцовые чушки.

— Данная мера направлена на обеспечение внутреннего рынка стратегическим сырьем, предотвращение вывоза продукции с низкой добавленной стоимостью и стимулирование переработки цветных металлов внутри страны, — отметили в Правительстве.

Ранее сообщалось, что доля казахстанских перевозчиков на международном рынке выросла до 52%. Общий объем экспортно-импортных перевозок автотранспортом увеличился на 31%, достигнув 9,3 млн тонн.