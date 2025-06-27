Доля казахстанских перевозчиков на международном рынке выросла до 52%

— На сегодня международные автоперевозки осуществляются в рамках двусторонних межправительственных соглашений с 42 странами, что формирует высококонкурентную среду. Участие принимают как отечественные, так и зарегистрированные в Республике Казахстан предприятия, учредителями которых могут быть иностранные граждане. Следует отметить, что согласно Предпринимательскому кодексу все зарегистрированные в Казахстане юридические лица независимо от состава учредителей обладают равными правами и возможностями при осуществлении предпринимательской деятельности, — говорится в ответе Олжаса Бектенова на депзапрос.

По его словам, в этой связи данные компании подпадают под единое правовое регулирование и считаются казахстанскими субъектами бизнеса.Таким образом, все перевозчики при ввозе седельных тягачей уплачивают утилизационный сбор.

— Между тем отмена ранее действовавшей ставки первичной регистрации для новых тягачей (0,25 месячного расчетного показателя, со сроком эксплуатации до двух лет) не отразилась на количестве их ввоза.Статус транспортных средств с государственными регистрационными номерными знаками серий «М» и «Н» на желтом фоне равнозначен транспортным средствам с номерными знаками на белом фоне. В этой связи МВД вносятся изменения и дополнения в ведомственные правила в части упразднения «желтых» и оформления единых «белых» государственных регистрационных номерных знаков, что приведет к упрощению и унификации процедур, — сообщил Олжас Бектенов.

Также он отметил, что из 3558 зарегистрированных в Казахстане перевозчиков у 145 юридических лиц в составе учредителей имеются иностранные граждане.

— С 2022 года им было выдано порядка 104 тыс. иностранных бланков разрешений, что составляет 13% от общего числа выданных разрешений.Кроме того, за указанный период общий объем экспортно-импортных перевозок автотранспортом увеличился на 31%, достигнув 9,3 млн тонн, а доля казахстанских перевозчиков выросла с 31 до 52%.Вышеуказанное свидетельствует о развитии рынка отечественных автоперевозок, — добавил глава Правительства.

По его словам, введение ограничений для предприятий с участием иностранных инвесторов, зарегистрированных на территории Казахстана, может привести к их передислокации в соседние страны. В свою очередь это повлечет за собой отток капитала из страны, потерю налоговых поступлений и ослабление позиций на международном рынке перевозок.

— Таким образом, предлагаемые меры должны учитывать баланс между национальными интересами, защитой внутреннего рынка и соблюдением международных обязательств. В целях обеспечения прозрачности деятельности перевозчиков в текущем году планируется проведение проверок транспортных компаний, в том числе имеющих учредителей — нерезидентов, на предмет соблюдения налогового законодательства, — резюмировал Олжас Бектенов.

Ранее мы писали, что Казахстан планирует довести объем перевозок по Среднему коридору до 10 млн тонн.