+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 3 °С
USD 388.19 EUR 433.41
RUB 6.14 CNY 55.24
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Экспорт в Китай: какие культуры обладают наибольшим потенциалом

5 Ноября 2019 14:38
Поделиться:
Экспорт в Китай: какие культуры обладают наибольшим потенциалом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров рассказал о потенциальном экспорте льна и других масличных культур в Китай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Экономические и инвестиционные возможности Казахстана представили на выставке в Шанхае
Перед Казахстаном и Китаем открываются новые горизонты взаимодействия - посол КНР Сухое верблюжье молоко будет поставляться на китайский рынок Укрепляя дружбу и партнерство на новом этапе – глава МИД РК о визите Касым-Жомарта Токаева в КНР

«Рынок льна мы недавно открыли, в рамках визита Главы государства в Китай мы подписали протокол. Со стороны Китая спрос на лен очень большой, но прогнозов у нас нет, поскольку мы только-только начинаем переговоры с китайцами», - сказал Сапархан Омаров перед началом III Международной конференции KazOil 2019.

Журналисты задали министру вопрос и по поводу экспорта рапса в Китай.

«У китайцев очень жесткие требования на любой товар, который ввозится на их территорию. Переговорные процессы там идут очень долго. По рапсу мы ведем переговоры, я думаю, что где-то в первой половине следующего года мы уже откроем. Потому что китайская сторона сама отправляет сюда специалистов, они проверяют наши поля, наши предприятия, которые перерабатывают. И только после этого они запускают наш товар. По тому же льну мы проводили такую кропотливую работу. Наша задача – открыть рынок Китая для большого количества видов продукции», - подчеркнул министр, отвечая на вопросы.

С. Омаров также затронул вопрос возмещения транспортных расходов для экспортеров масличных культур.

«Мы сейчас с Министерством торговли и интеграции РК проводим работу, чтобы затраты транспортировки возвращались до конечной точки. Раньше они возвращались только до границы Казахстана. Мы не морская держава, и от рынков мы далеко находимся, поэтому мы должны поддержать товаропроизводителей в этом вопросе», - заключил спикер.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Правительство РК, Китай, Сельское хозяйство,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив