Экспорт в Китай: какие культуры обладают наибольшим потенциалом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров рассказал о потенциальном экспорте льна и других масличных культур в Китай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рынок льна мы недавно открыли, в рамках визита Главы государства в Китай мы подписали протокол. Со стороны Китая спрос на лен очень большой, но прогнозов у нас нет, поскольку мы только-только начинаем переговоры с китайцами», - сказал Сапархан Омаров перед началом III Международной конференции KazOil 2019.

Журналисты задали министру вопрос и по поводу экспорта рапса в Китай.

«У китайцев очень жесткие требования на любой товар, который ввозится на их территорию. Переговорные процессы там идут очень долго. По рапсу мы ведем переговоры, я думаю, что где-то в первой половине следующего года мы уже откроем. Потому что китайская сторона сама отправляет сюда специалистов, они проверяют наши поля, наши предприятия, которые перерабатывают. И только после этого они запускают наш товар. По тому же льну мы проводили такую кропотливую работу. Наша задача – открыть рынок Китая для большого количества видов продукции», - подчеркнул министр, отвечая на вопросы.

С. Омаров также затронул вопрос возмещения транспортных расходов для экспортеров масличных культур.

«Мы сейчас с Министерством торговли и интеграции РК проводим работу, чтобы затраты транспортировки возвращались до конечной точки. Раньше они возвращались только до границы Казахстана. Мы не морская держава, и от рынков мы далеко находимся, поэтому мы должны поддержать товаропроизводителей в этом вопросе», - заключил спикер.