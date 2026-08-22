Экспорт Турции в Африку вырос до $13,3 млрд

Турецкий экспорт в Африку за семь месяцев вырос на 12,6%, достигнув $13,3 млрд, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

Экспорт Турции в африканские страны продолжает расти на фоне расширения логистических связей и активной экономической дипломатии. За январь–июль поставки увеличились на 12,6% в годовом выражении, до $13,3 млрд. В июле экспорт вырос на 16,3%, до $2,3 млрд.

Особенно заметно увеличились поставки в Египет, Южную Африку и Нигерию. Экспорт в Египет за семь месяцев вырос на 26,1%, до $2,3 млрд, в Южную Африку — на 31,3%, до $479 млн, а в Нигерию — на 52,1%, до $453,2 млн. В июле поставки в Ливию выросли на 22,4%, до $289 млн.

Координатор Совета деловых связей Турция-Африка при Совете по внешнеэкономическим связям страны (DEİK) Осман Аксо заявил, что рост отражает результаты многолетней торговой дипломатии. По его словам, важную роль также играют расширение авиасообщения национальных авиаперевозчиков и развитие морских контейнерных маршрутов.

Основными драйверами экспорта стали машиностроение, электроника, автомобили, химическая промышленность, металлургия, текстиль, продукты питания и строительные материалы. Турецкие компании также участвуют в крупных инфраструктурных проектах в Африке, включая строительство дорог, портов, аэропортов и жилья.

Ранее мы писали, что по итогам 2025 года Турция установила новый рекорд в сфере оборонного и авиационного экспорта.