Турция экспортировала оборонную продукцию на рекордные $10 млрд
По итогам 2025 года Турция установила новый рекорд в сфере оборонного и авиационного экспорта, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Как заявил глава Управления оборонной промышленности при администрации президента Турции Халук Гёргюн, экспорт страны в оборонной и авиационной промышленности за прошлый год превысил отметку в $10 млрд.
— Результаты превзошли ожидания. Это был год, когда были побиты рекорды как по общим экспортным показателям Турции, так и в оборонной промышленности, – отметил он.
По его словам, если в 2024 году объем экспорта в этом секторе составлял $7,1 млрд, то в 2025 году показатель вырос примерно на 48% и достиг $10,5 млрд.
Ранее сообщалось, что Турция зафиксировала максимальный рост экспорта оборонной и аэрокосмической продукции в феврале 2025 года.