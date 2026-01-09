РУ
телерадиокомплекс президента РК
    11:15, 09 Январь 2026 | GMT +5

    Турция экспортировала оборонную продукцию на рекордные $10 млрд

    По итогам 2025 года Турция установила новый рекорд в сфере оборонного и авиационного экспорта, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: haber.aero

    Как заявил глава Управления оборонной промышленности при администрации президента Турции Халук Гёргюн, экспорт страны в оборонной и авиационной промышленности за прошлый год превысил отметку в $10 млрд.

    — Результаты превзошли ожидания. Это был год, когда были побиты рекорды как по общим экспортным показателям Турции, так и в оборонной промышленности, – отметил он.

    По его словам, если в 2024 году объем экспорта в этом секторе составлял $7,1 млрд, то в 2025 году показатель вырос примерно на 48% и достиг $10,5 млрд.

    Ранее сообщалось, что Турция зафиксировала максимальный рост экспорта оборонной и аэрокосмической продукции в феврале 2025 года.

    Теги:
    Турция Экспорт Мировые новости
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
    Автор
