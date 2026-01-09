Турция экспортировала оборонную продукцию на рекордные $10 млрд

Как заявил глава Управления оборонной промышленности при администрации президента Турции Халук Гёргюн, экспорт страны в оборонной и авиационной промышленности за прошлый год превысил отметку в $10 млрд.

— Результаты превзошли ожидания. Это был год, когда были побиты рекорды как по общим экспортным показателям Турции, так и в оборонной промышленности, – отметил он.

По его словам, если в 2024 году объем экспорта в этом секторе составлял $7,1 млрд, то в 2025 году показатель вырос примерно на 48% и достиг $10,5 млрд.

Ранее сообщалось, что Турция зафиксировала максимальный рост экспорта оборонной и аэрокосмической продукции в феврале 2025 года.