Экспорт тенгизской нефти по трубопроводу «Баку - Тбилиси - Джейхан» не начался из-за землетрясения в Турции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор «Тенгизшевройл» Кевин Лайон сообщил, что отгрузка нефти по трубопроводу «Баку – Тбилиси – Джейхан» еще не началась. По его словам, землетрясения в Турции повредили терминал Джейхан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы работаем с «КазМунайГазом» с тем, чтобы определить и сформировать такой маршрут, потому что с Тенгиза будет отгрузка железнодорожным транспортом. К сожалению, трагическое землетрясение в Турции повлияло на объекты инфраструктуры, и, соотвественно, повлияло на терминал Джейхан в Турции. На данный момент у нас нет возможности запустить тестовые отгрузки, поэтому маршрут пока еще не запущен. Мы молимся за тех людей, которые пострадали в результате этого землетрясения, и ждем, когда у нас появится возможность провести испытания этого маршрута», - ответил Кевин Лайон на встрече с журналистами в Алматы.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2023 года Казахстан начнет поставки через нефтепровод «Баку - Тбилиси - Джейхан». Была договоренность о поставке 1,5 млн тонн нефти.

Напомним, 6 февраля с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. Специалисты утверждают, что афтершоки будут продолжаться в регионе еще на протяжении полугода.

Также землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано 20 февраля в Турции, в районе Дефне провинции Хатай. Позже произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,8. На юго-востоке Турции разрушились дома. Подземные толчки ощущались также в Сирии, Ливане, на Кипре, Израиле, Иордании, Ираке, Палестине.