АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О ежегодном росте в отрасли переработки сельскохозяйственной продукции заявил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Благодаря оказываемой государственной поддержке в отрасли переработки сельскохозяйственной продукции отмечается ежегодный стабильный рост. По итогам 2022 года объем производства продуктов питания увеличился на 3,9% и составил 2,9 трлн тенге. Растет приток инвестиций в отрасль, в 2022 году объем инвестиций в основной капитал производства продуктов питания составил 141 млрд тенге или рост на 12%», - сказал Ербол Карашукеев на правчасе в Сенате.

По его словам, несмотря на вводимые в прошлом году ограничения на экспорт по отдельным позициям, за счет наращивания объемов производства, экспорт продукции АПК по итогам 2022 года составил 5,6 млрд долларов США, что на 46% превышает уровень 2021 года.

«При этом экспорт переработанной продукции АПК увеличился на 64% и составил 2,3 млрд. долл. США. Доля переработанной продукции в экспорте выросла с 37% до 42%.

По структуре отраслей переработки первую тройку занимают производство муки – 17%, производство молочных продуктов и мясной продукции – по 16% соответственно. Далее идет производство растительных масел, сахара и круп», - добавил министр.