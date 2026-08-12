Экспорт кофе из Колумбии приостановлен после мощного землетрясения

Экспорт кофе из Колумбии в значительной степени приостановлен после разрушительного землетрясения, которое нарушило работу главного порта страны и привело к перекрытию ключевых автомагистралей, передает Kazinform со ссылкой на Bloomberg .

Как сообщил глава ассоциации экспортеров кофе Asoexport Густаво Гомес, крупнейший в стране порт по экспорту кофе Буэнавентура фактически оказался недоступен из-за нескольких перекрытых участков дорог, в частности в районе тоннелей на трассе Кали — Буэнавентура. Эта автомагистраль является одним из ключевых маршрутов к тихоокеанскому побережью Колумбии.

— Операции с кофе в настоящее время приостановлены. Возможно, проводятся отдельные операции, однако в целом экспорт кофе остановился. На данный момент нет официальной информации о том, когда дорога будет полностью открыта, — сообщил Густаво Гомес.

Руководство портовых терминалов оценивает причиненный ущерб. Прием партий кофе временно остановлен либо ограничен.

Другие порты страны — в Картахене и Санта-Марте на карибском побережье Колумбии — не сообщали о серьезных перебоях. Однако перенаправить кофейные грузы на север страны затруднительно из-за острой нехватки грузового транспорта.

Ситуацию также осложняет то, что значительная часть транспортных компаний и предприятий по переработке кофе сосредоточена в кофепроизводящих районах вблизи зоны, пострадавшей от землетрясения. Их работа также нарушена.

На фоне происходящего фьючерсы на кофе арабика в Нью-Йорке после достижения многонедельных максимумов перешли к небольшому снижению. Участники рынка оценивают возможное влияние землетрясения на поставки и логистику.

Колумбия является вторым крупнейшим производителем арабики в мире. В 2025 году производство кофе в стране достигло 13,4 млн мешков весом 60 кг каждый.

Ситуация осложняется и периодом сбора урожая. В настоящее время он сосредоточен преимущественно в южных регионах страны, включая Кауку, Нариньо, Валье-дель-Кауку и Уилу. Значительная часть произведенного там кофе обычно отправляется на экспорт через порт Буэнавентура.

По словам Гомеса, перерабатывающие предприятия продолжают оценивать последствия землетрясения. Сообщений о серьезных повреждениях конструкций предприятий по переработке кофе пока не поступало. Вместе с тем на их работу влияют перебои с электричеством и связью, а также последствия стихийного бедствия для сотрудников, некоторые из которых лишились жилья.

Даже после восстановления дорог и работы предприятий экспорт может столкнуться с дополнительными задержками. Накопившиеся объемы кофе одновременно начнут поступать в порты, что может привести к перегрузке транспортной инфраструктуры.

Колумбия ежемесячно экспортирует около 1 млн 60-килограммовых мешков кофе. Таким образом, каждый день перебоев может приводить к задержке значительных объемов поставок.

Ранее сообщалось о том, что число жертв мощного землетрясения в Колумбии превысило 250 человек.