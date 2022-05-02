2 Мая 2022 21:43

Экспорт казахстанской продукции в Венгрию составил 15,4 млн долларов

БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ – Объем взаимной торговли между Казахстаном и Венгрией составил 138,7 млн долларов по итогам 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел РК.

Перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства между Казахстаном и Венгрией, курс на построение «Нового Казахстана» и актуальные вопросы международной повестки дня обсудили в ходе рабочего визита заместителя министра иностранных дел РК Романа Василенко в Будапешт.

Совместно с заместителем Государственного секретаря внешнеполитического ведомства Венгрии Андрашем Барани Р. Василенко провел очередной раунд политических консультаций между двумя министерствами.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Был также рассмотрен график двусторонних мероприятий, в том числе предстоящий в ближайшее время рабочий визит министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийарто в Казахстан и контакты на высшем уровне.

Особый акцент сделан на торгово-экономическом сотрудничестве. По итогам 2021 года объем взаимной торговли между двумя странами составил 138,7 млн долларов, превысив показатели 2020 года на 19%. Экспорт казахстанской продукции в Венгрию составил 15,4 млн долларов (рост на 40%), венгерский импорт в Казахстан - 123,3 млн долларов (рост на 16,3%). Объем прямых инвестиций из Венгрии в экономику Казахстана с 2005 года составил 270 млн долларов. В Казахстане работают около 30 венгерских компаний, в том числе «MOL», «Gedeon Richter», «Egis» и др.

По итогам переговоров Р. Василенко и А. Барани, успешно проработавший в качестве посла Венгрии в РК в 2015-2019 годы, подтвердили приверженность курсу дальнейшего укрепления стратегического партнерства. Дипломаты выразили уверенность в том, что казахстанско-венгерские отношения будут и далее развиваться по всему спектру партнерства. Были выделены перспективные сферы инвестиционного сотрудничества, включая сельское хозяйство, энергетику, строительство, автомобильную и химическую индустрию, туризм, инновации и фармацевтику.

В этот же день Р. Василенко принял участие в работе круглого стола, посвященного 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами и реформам по построению «Нового Казахстана». Участников мероприятия из числа представителей министерств и ведомств, Института внешнеэкономических связей и иностранных дел, академических, экспертных и деловых кругов проинформировали об основных этапах развития отношений между Казахстаном и Венгрией, текущей ситуации в РК, комплексных мерах государства по укреплению системы защиты прав человека, и реализации масштабных политических и социально-экономических реформ, инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Венгерские спикеры отметили высокий уровень двусторонних отношений, достигнутый за 30 лет партнерства, а также высказали поддержку новому курсу политических реформ в Казахстане, подчеркнув особую актуальность и своевременность президентской программы по построению «Нового Казахстана».