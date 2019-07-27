Экспорт казахстанского зерна в Азербайджан вырос почти в 3 раза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан и Азербайджан наращивают экономическое взаимодействие, увеличивая торговый оборот между странами, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

С начала этого года почти в 3 раза увеличился экспорт казахстанского зерна в Азербайджан. Казахстан и Азербайджан увеличили товарооборот за первое полугодие. По данным Госкомтаможни, за 6 месяцев торговые операции между странами выросли на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 136 млн долларов. Казахстан экспортировал в Азербайджан продукцию на сумму 124 млн долларов, что больше на 33%. Наша страна вошла в топ-15 основных импортеров Азербайджана.

«За 6 месяцев 2019 года из Казахстана импортировано именно сельхозпродукции на сумму 60 млн долларов. Из них 57 млн долларов приходится на пшеницу. На остальную сумму были закуплены другие зерновые культуры», - сообщил Фирдовси Фикретзаде, директор центра аграрных исследований.

В Министерстве сельского хозяйства Азербайджана подтвердили: импорт казахстанского зерна в этот период увеличился почти в 3 раза. Поспособствовали этому в том числе единые таможенные тарифы по маршрутам.

«Начиная с 2018 года, торговые связи между двумя странами стремительно растут. Показатели за этот год тоже демонстрируют то, что Казахстан нарастил свое присутствие в азербайджанском импорте. Толчком стали и единые таможенные тарифы, что делает привлекательным это направление для предпринимателей», - говорит экономист Вугар Байрамов.

Эксперты говорят: казахстанское зерно сохраняет конкурентоспособность за счет высокого качества. Поэтому интерес на азербайджанском рынке будет расти. И сегодняшние цифры это доказывают: объемы по импорту первого полугодия 2019-го уже догнали прошлогодние показатели.