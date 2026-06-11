Экспорт казахстанского зерна и муки вырос на 13%

По данным АО «НК „Қазақстан темір жолы“, за период с сентября 2025 года по май 2026 года экспорт зерна и муки в зерновом эквиваленте достиг 12,2 млн тонн. Это на 13% превышает показатели аналогичного периода прошлого сезона, когда за рубеж было отправлено 10,7 млн тонн, передает Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Основными драйверами роста выступили традиционные страны-импортеры в Центрально-Азиатском регионе и Афганистан. Так, экспорт в Узбекистан увеличился на 38% — с 3,6 млн тонн до 5 млн тонн, в Кыргызстан — в 1,5 раза, с 312 тыс. тонн до 474 тыс. тонн, в Афганистан — на 58% — с 1,3 млн тонн до 2 млн тонн. Туркменистан импортировал 197 тыс. тонн, что на 44% выше прошлогоднего показателя (137 тыс. тонн).

Положительная статистика грузоперевозок подтверждает высокий спрос на казахстанскую сельхозпродукцию и стабильную работу логистических коридоров в южном направлении, а также свидетельствует об эффективности принимаемых мер по развитию экспортной логистики и расширению торгово-экономического сотрудничества с зарубежными партнерами, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что поставки казахстанского зерна в Афганистан выросли в 2,3 раза.