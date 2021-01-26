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Экспорт какой продукции намерен нарастить Казахстан в рамках ЕАЭС

Автор:  
Серик Сабеков
26 Января 2021, 12:58
Экспорт какой продукции намерен нарастить Казахстан в рамках ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Экспорт какой продукции намерен нарастить Казахстан в рамках ЕАЭС, рассказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одной из стратегических задач является наращивание несырьевого сектора. Внедряются финансовые и нефинансовые меры поддержки экспортеров», - сказал Аскар Мамин.

Премьер добавил, что внимание оказывается не только производству товаров, но и развитию услуг с высоким экспортным потенциалом. Проводится работа по принятию новых национальных стандартов и зеркальных защитных мер.

«На сегодня все еще не полностью использован потенциал торговли в рамках ЕАЭС. Для этого проводится работа по устранению торговых и неторговых барьеров, а также предполагается формирование Национальной и Евразийской товаропроводящей системы. Будет вестись системная работа по реализации потенциала для наращивания переделов и дальнейшего экспорта в таких перспективных отраслях, как АПК, машиностроение, химическая продукция и.т.д», - пояснил Аскар Мамин.

По его словам, ставится задача по увеличению несырьевого экспорта в текущем году до 29,2 млрд долларов, а также по выводу 100 новых экспортеров за счет акселерации и усиления роли МСБ.

Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

Как ранее сообщалось, на заседании Правительства представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также рассмотрены планы на предстоящий период.


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