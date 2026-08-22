Экспорт IT-услуг Казахстана вырос в 34 раза за пять лет

Экспорт IT-услуг Казахстана за пять лет вырос почти в 34 раза — с $33,5 млн в 2020 году до $1,142 млрд по итогам 2025 года. К 2030 году этот показатель планируется довести до $5 млрд, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

За пять лет экспорт IT-услуг Казахстана вырос с $33,5 млн в 2020 году до $1,142 млрд по итогам 2025 года.

Рост наблюдался на протяжении всего периода. В 2021 году экспорт IT-услуг составил $60,07 млн, в 2022 году — $337 млн, в 2023 году — $529,1 млн, в 2024 году — $690,7 млн. В 2025 году показатель впервые превысил $1 млрд.

При этом Казахстан вышел на позицию чистого экспортера IT-услуг. Экспортная выручка более чем в 2,6 раза превысила расходы на импорт зарубежных цифровых решений, которые составили $429 млн.

Для сравнения, экспорт телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг Грузии в 2024 году составил $842,3 млн, Армении — около $1,18 млрд.

Расширяется и география присутствия казахстанских IT-компаний. Отечественные цифровые решения поставляются более чем в 110 стран мира. Экспорт участников Astana Hub в 2025 году достиг $634 млн, зарубежные продажи осуществляют 537 компаний. В экосистеме создано более 32 тыс. рабочих мест.

Следующим этапом должно стать масштабирование казахстанских технологических компаний и их выход на более крупные международные рынки. В числе приоритетных направлений — США, Европа, Ближний Восток и Азия, а также развитие международных каналов продвижения отечественных IT-решений.

К 2030 году экспорт IT-услуг Казахстана планируется довести до $5 млрд.

Ранее сообщалось, что объем рынка IT-услуг в Казахстане в 2025 году достиг исторического максимума — предприятия сектора оказали услуг на 2,9 трлн тенге.