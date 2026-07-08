Рынок IT-услуг в Казахстане достиг рекордных 2,9 трлн тенге

Объем рынка IT-услуг в Казахстане в 2025 году достиг исторического максимума — предприятия сектора оказали услуг на 2,9 трлн тенге, передает Kazinform со ссылкой на finprom.kz.

Это в 1,7 раза больше показателя предыдущего года, когда объем составил 1,7 трлн тенге, сообщает Бюро национальной статистики АСПиР РК.

С 2021 года, когда БНС начало публиковать статистические данные по развитию рынка IT-услуг, объем сектора увеличился в 4,6 раза. Рост показателей связан с расширением спроса на цифровые решения и активным развитием IT-направления в экономике Казахстана.

Основной объем услуг пришелся на казахстанских заказчиков. В 2025 году их доля составила 86,7% — более 2,5 трлн тенге, что на 76,7% превышает показатель 2024 года. Рост зафиксирован как по услугам, оказанным юридическим лицам, — на 49,5%, так и физическим лицам — в 6,3 раза.

Услуги, оказанные иностранным заказчикам, составили 391,6 млрд тенге, или 13,3% от общего объема рынка. За год этот показатель вырос на 28,9%.

Фото: finprom.kz

Лидерами по объему IT-услуг остаются Алматы и Астана. В 2025 году на два города пришлось 92,2% всего рынка. Компании Алматы оказали услуг на 1,8 трлн тенге — почти в два раза больше, чем годом ранее. Прирост составил 962,3 млрд тенге.

В Астане объем оказанных IT-услуг достиг 883,8 млрд тенге, увеличившись за год на 45,4%. При этом показатель столицы оказался в два раза ниже, чем в Алматы.

В остальных регионах объемы рынка значительно меньше: ни в одном из них в 2025 году объем IT-услуг не превысил 50 млрд тенге. Вместе с тем рост показателей отмечен в 16 из 20 регионов. Наиболее заметная динамика зафиксирована в Улытауской и Туркестанской областях, где объем услуг вырос в 2,8 и 2,6 раза соответственно. В Мангистауской области рост составил 67,5%.

Снижение объемов IT-услуг отмечено в Алматинской области — на 30,7%, Северо-Казахстанской — на 12,3%, Западно-Казахстанской — на 2,4% и Жетысуской — на 1,1%.

Фото: finprom.kz

Наибольший вклад в рост рынка внесли услуги в области обработки данных. За год их объем увеличился в 10,6 раза — с 53,5 млрд до 566,6 млрд тенге.

Также значительно вырос объем услуг по разработке и тестированию программного кода — на 120,1 млрд тенге. Этот сегмент остается крупнейшим по объему: в 2025 году показатель достиг 762,8 млрд тенге.

Кроме того, выросли объемы услуг по сопровождению программного обеспечения, программных продуктов, баз данных и сайтов — на 112,3 млрд тенге, а также других IT-услуг — на 212,3 млрд тенге.

Отрицательная динамика была отмечена только в сегменте предоставления в пользование дата-центров — снижение составило 28,4%. В БНС пояснили, что это может быть связано с изменением методологии учета: в 2024 году в этот показатель включались услуги, связанные с цифровым майнингом, тогда как в 2025 году производство криптовалюты было выделено в отдельную категорию.

Также в Казахстане растет число предприятий, использующих технологии анализа больших данных. В 2025 году их количество увеличилось на 39,4% и достигло 4,2 тысячи компаний.

Больше всего организаций, применяющих Big Data, работает в сфере торговли — 1,7 тысячи компаний, что на 76,3% больше, чем годом ранее. На втором месте находится сектор информации и связи — 456 компаний. В строительной отрасли анализ больших данных использовали 361 предприятие, что на 49,2% больше показателя 2024 года.

В целом статистика показывает усиление роли цифровых технологий и больших данных в повышении эффективности бизнеса и развитии ключевых отраслей экономики Казахстана.