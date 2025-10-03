РУ
    Экспорт ИИ-решений увеличится до $5 млрд к 2029 году

    По информации Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, международный центр искусственного интеллекта Alem.ai в Астане позволит увеличить экспорт казахстанских ИИ-решений до $5 млрд к 2029 году, передает корреспондент агентства Kazinform.

    искусственный интеллект
    Фото: pixabay.com

    Он также даст импульс технологическому и экономическому росту, сделав столицу ведущим хабом искусственного интеллекта в Центральной Азии.

    Центр будет работать по нескольким ключевым направлениям — от науки и промышленности до креативных индустрий и госуслуг. Он станет платформой для развития ИИ-экосистемы, привлечения инвестиций и поддержки стартапов.

    Пространство для знаний и общения

    На первом этаже центра разместится общественное пространство для форумов, публичных лекций и музей искусственного интеллекта. Здесь же будут проходить ярмарки вакансий в сфере ИИ, а также регулярные хакатоны и конкурсы стартапов, которые помогут привлечь инвесторов и партнеров.

    Школа TUMO для школьников

    Второй и третий этажи отведены под TUMO School — школу для учеников 9–12 классов. Более 42 тысяч школьников Астаны смогут стать потенциальными участниками программ по программированию, робототехнике и другим направлениям креативных технологий.

    Второй этаж рассчитан на 206 мест, третий — еще на 348 мест.

    В здании также предусмотрены зоны для групповых занятий, конференц-залы и лаборатории для практических проектов.

    Tomorrow School для студентов

    Четвертый и пятый этажи займут студенты Tomorrow School — первой в Казахстане peer-to-peer школы искусственного интеллекта, открытой в октябре 2024 года технопарком Astana Hub. Обучение здесь проходит на базе платформы 01 Edu и является бесплатным, без требования начальных навыков в программировании.

    Как сообщили представители профильного министерства, на первый поток поступило более 5000 заявок. Отборочный интенсив прошли 120 студентов, и лишь 30% из них были зачислены на основное обучение.

    Сейчас на втором потоке обучаются 190 студентов, и в будущем их число планируется увеличить.

    Стартапы и исследования

    Шестой этаж займет ИИ-кампус для акселерации стартапов. Здесь будут запускать новые проекты, поддерживать инновации и развивать предпринимательскую экосистему.

    На седьмом этаже разместятся исследовательские лаборатории, где будут проводить научные проекты в сфере ИИ, а также работать ИИ-лаборатория Telegram, о которой во время форума сообщил Павел Дуров.

    GovTech и управление

    Восьмой этаж предназначен для GovTech-решений и ситуационного центра, который будет заниматься анализом и управлением государственными процессами с применением технологий искусственного интеллекта.

     

