Экспорт и внутренний рынок должны помочь Казахстану в борьбе с новыми вызовами – Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал активизировать развитие внешнего и внутреннего рынков Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вместе с тем, мы должны учитывать новые вызовы, стоящие как перед промышленностью, так и перед экономикой страны в целом. Это торговые войны, санкционные ограничения между крупнейшими экономическими державами. Продолжаются ограничения торговых режимов в ущерб принципам ВТО. Усиливается протекционистская политика», - перечислил вызовы Касым-Жомарт Токаев.

И помочь нашей стране, по словам Президента, призвано активное развитие экспорта и внутренней торговли.

«В таких условиях для реализации экономического потенциала Казахстана ключевым становится развитие международной конкурентоспособности национального бизнеса. Помочь ему должно именно государство в лице, прежде всего, Правительства. Центральным элементом индустриальной политики должно стать дальнейшее стимулирование экспорта и развития внутреннего рынка», - заключил К. Токаев.

Напомним, в столице стартовала торжественная церемония награждения победителей-лауреатов премии «Алтын сапа» и ежегодного республиканского конкурса по социальной ответственности бизнеса «Парыз» с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева.