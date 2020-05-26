Экспорт говядины вырастет до $370 млн – прогноз Минсельхоза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров поделился прогнозом касательно возможности дополнительного роста производства мясной продукции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно планам Министерства в текущем году дополнительный рост объемов производства продукции животноводства прогнозируется на уровне 4,2% (ИФО) или 2,6 трлн тенге. За 4 месяца текущего года объем валовой продукции составил 656 млрд тенге, рост ИФО – 2,2%. Плановые индикативы в разрезе каждого региона определены и для достижения все предпосылки имеются», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

По его словам, в секторе мясного животноводства основные меры направлены на увеличение маточного поголовья крупного рогатого скота.

«С 2018 года начата программа кредитования фермерских хозяйств на закуп маточного поголовья. За это время получили кредиты более 1,5 тысяч фермерских хозяйств и закупили поголовье. На среднесрочной перспективе стоит задача по развитию якорной кооперации с привлечением транснациональных компаний. Ожидаемый объем инвестиций за счет создания фермерских хозяйств составит 350 млрд тенге и доведение экспорта говядины к 2025 году до 370 млн долларов США. Будет создано более 42 тысяч рабочих мест фермерскими хозяйствами», - перечислил министр.

«По мясному животноводству мы определили три основных индикатива: ускоренный рост маточного поголовья КРС за счет кредитования фермеров; повышение продуктивности поголовья за счет породного преобразования маточного поголовья; развитие цепочки производства говядины путем сдачи бычков на промышленные откормочные площадки и мясокомбинаты», - добавил глава МСХ.