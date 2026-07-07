Экспорт электромобилей из Китая через КПП Алашанькоу вырос на 164,5 процента

Экспорт электромобилей из Китая через контрольно-пропускной пункт Алашанькоу в стоимостном выражении увеличился на 164,5% в январе-мае 2026 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

В январе–мае 2026 года экспорт электромобилей из Китая через КПП Алашанькоу (Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай) в стоимостном выражении вырос на 164,5% до 2 млрд юаней (около 294 млн долларов США, или 135,2 млрд тенге). Согласно таможенной статистике это составило 31,2% от общего объема экспорта автомобилей через данный погранпереход.

Алашанькоу является одним из основных КПП, через которые курсируют поезда Китай-Европа, став ключевым узлом для выхода китайских авто на новых источниках энергии (НИЭ) на азиатский и европейский рынки.

В настоящее время спрос на экологичные транспортные средства на азиатском и европейском рынках постоянно растет, при этом конкурентоспособность автомобилей на НИЭ китайского производства на зарубежных рынках неуклонно повышается благодаря таким преимуществам, как совершенные технологии, оптимальное соотношение цены и качества и расширенная комплектация автомобилей.

Линейка экспортируемых из Китая автомобилей в основном представлена такими брендами, как Geely, BYD, Changan, при этом доля транспортных средств, поставляемых за границу железнодорожным транспортом, составляет более 90%.

На фоне расширения рыночного спроса с начала текущего года наблюдается значительный рост экспорта автомобилей на НИЭ через КПП Алашанькоу.

Сообщается, что в настоящее время на КПП Алашанькоу непрерывно повышается эффективность таможенного оформления полностью укомплектованных автомобилей на экспорт. Раньше время таможенного досмотра целой партии таких грузов было относительно длительным, но теперь благодаря эффективной организации всего процесса декларирования, досмотра и выпуска экспортных автомобилей сроки их транспортировки значительно сократились, что повысило уровень признания со стороны зарубежных клиентов.