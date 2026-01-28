Экспорт без рисков: как производитель лапши из Рудного масштабировал бизнес

От локального рынка к зарубежным поставкам



Компания «Торговый Дом Аманат» — производитель лапши быстрого приготовления из города Рудного Костанайской области. Работают на рынке с 2015 года и сегодня выпускают до 2 млн пачек продукции в месяц, из отечественной муки.

Производство сертифицировано по международным стандартам, есть сертификат «Халяль». Есть 7 собственных брендов от эконом- до премиум-сегмента, а ассортимент насчитывает более 35 товарных позиций.

Фото: Экспортно-кредитное агентство Казахстана

— Выход на экспорт стал логичным этапом развития, но, именно на этом этапе бизнес сталкивается с наибольшими рисками — от отсрочек платежей до неопределенности при работе с новыми партнерами. В этот момент ключевую роль сыграло Экспортно-кредитное агентство Казахстана (ЭКА), — рассказал начальник отдела продаж компании «Торговый Дом Аманат» Юрий Гриднев.

Компания впервые воспользовалась инструментами ЭКА в 2019 году при работе с российскими партнерами, а затем — в 2021 году при выходе на рынок Кыргызстана.

— Инструмент страхования экспортного контракта стал для нас «подушкой безопасности». В период с 2019 по 2021 годы именно поддержка Агентства позволила нам уверенно отгружать продукцию в Россию и Кыргызстан. Мы были защищены от финансовых потерь, что позволило нам сосредоточиться на объемах производства, а не на переживаниях об оплате, — пояснил спикер.

Таким образом, сотрудничество с ЭКА стало удобным инструментом, покрывающим риски неплатежа и расширяющим возможности для обеих сторон.

Когда экспорт требует защиты



Экспортно-кредитное агентство Казахстана, входящее в структуру холдинга «Байтерек», является национальным институтом по развитию экспорта. Его задача — снижать коммерческие и политические риски, которые сдерживают казахстанские компании при выходе на внешние рынки.

Агентство предлагает широкий набор инструментов: страхование экспортных кредитов и дебиторской задолженности, предэкспортное и торговое финансирование, страхование авансов, займов, проектного финансирования и экспортных аккредитивов. Отдельные решения предусмотрены для лизинга, факторинга, банковских гарантий и инвестиций.

Фото: Экспортно-кредитное агентство Казахстана

Экспортные решения для бизнеса из регионов



Подобные кейсы, как производство лапши в Рудном, формируют основу портфеля Экспортно-кредитного агентства Казахстана и наглядно показывают, что экспортный потенциал сегодня сосредоточен не только в крупных городах, но и в регионах. По итогам 2025 года Агентство оказало поддержку казахстанским экспортерам на сумму свыше 650 млрд тенге, охватив 121 компанию из разных областей страны, при этом 20 предприятий воспользовались инструментами Агентства впервые. Порядка 71% портфеля приходится на малый и средний бизнес, значительная часть которого представлена региональными производствами, а совокупный экономический эффект оценивается более 2 трлн тенге.

Значительную долю в структуре экспорта при поддержке ЭКА занимает пищевая промышленность и агропромышленный комплекс. Речь идет о готовой продукции с добавленной стоимостью: от переработки зерна и масложировой продукции до кондитерских изделий и готовых пищевых продуктов. Именно эти товары, произведенные в областях страны, находят устойчивый спрос на рынках Центральной Азии, России, Европы, Китая, стран Ближнего Востока и Северной Америки.

— Для нас поддержка экспорта — это не просто финансовые инструменты, а реальный вклад в устойчивое развитие страны. Развивая экспорт в регионах, мы создаем условия для роста бизнеса, занятости и конкурентоспособности казахстанских брендов за рубежом, — отметила заместитель председателя правления Экспортно-кредитного агентства Казахстана Мадина Ержанова.

Фото: Экспортно-кредитное агентство Казахстана

От одного кейса — к устойчивой модели



Сегодня продукция «ТД Аманат» поставляется в Россию, Кыргызстан, Узбекистан, Грузию, Азербайджан, а также в Канаду. За счет стабильных экспортных контрактов компания смогла сохранить рабочие места в Рудном и инвестировать в модернизацию производственных линий. Рост по итогам 2025 года составил порядка 40%.

— Такие инструменты реально работают. Экспорт перестает быть чем-то рискованным и хаотичным — он становится управляемым процессом. Мой совет казахстанским производителям готовой продукции — не бояться выходить на внешние рынки, но делать это грамотно: изучать спрос и пользоваться мерами существующей государственной поддержки, — подчеркнул представитель компании.

Практика показывает: развитие несырьевого экспорта — это реальные производства и рабочие места в регионах. История компании из Рудного наглядно демонстрирует, как предприятия реального сектора при поддержке таких государственных институтов, как Экспортно-кредитное агентство Казахстана, выходят на внешние рынки и встраиваются в глобальные цепочки поставок.