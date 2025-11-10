РУ
    10:30, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Экспорт 75 тонн судака в ЕС: руководство «СПК Кызылорда Балык» признано виновным

    Более 75 тонн филе судака незаконно экспортировали в Европу из Кызылординской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на АФМ. 

    кадр из видео

    Департаментом АФМ по Кызылординской области при координации транспортной прокуратуры окончено расследование в отношении руководства ТОО «СПК Кызылорда Балык».

     В 2022 году должностные лица предприятия, предоставив в таможенные органы недостоверные сведения, организовали экспорт филе судака общим весом более 75 тонн на сумму 254 млн тенге в страны Европейского союза.

    — Для придания законного вида происхождению рыбной продукции предприятие оформляло фиктивные документы о приобретении рыбы у аффилированных лиц и хозяйств, не имевших фактических условий для разведения или выращивания рыбы. Так, водоемы на территории хозяйства были полностью пересохшими, а указанные в документации грузовики фактически не осуществляли перевозку и не были оснащены холодильным оборудованием, необходимым для транспортировки охлажденной рыбы, — говорится в сообщении. 

    Кроме того, в ходе расследования установлены факты выписки фиктивных счетов-фактур и неправомерной выдачи ветеринарных справок на перевозку рыбной продукции. Приговором суда учредитель предприятия и директор признаны виновными и осуждены к ограничению свободы сроком на 2 года. В пользу государства взыскан преступный доход в размере 254 млн тенге. Приговор суда в законную силу не вступил. 

    Ранее сообщалось о том, что в Казахстане ущерб от незаконного экспорта рыбы в Европу превысил 80 млрд тенге. 

    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
