ЭКСПО-2020 в Дубае: чем удивил посетителей павильон ОАЭ

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - На площадке Всемирной выставки ЭКСПО-2020, проходящей в Дубае, самым крупным и запоминающимся объектом непременно является павильон принимающей страны Объединенных Арабских Эмиратов. Объект стал своеобразной точкой притяжения всех гостей, пребывающих на ЭКСПО. Чем запомнился павильон ОАЭ туристам и гостям, читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Как отмечают организаторы ЭКСПО 2020 в Дубае, павильон Объединенных Арабских Эмиратов увидят миллионы посетителей всемирной выставки.

«Павильон ОАЭ — самый большой, трехэтажный, павильон на площадке Expo 2020 Дубай, площадь которого составляет 15 064 квадратных метров. Его высота - 27,8 метра», - сообщили представители пресс-офиса Expo 2020 в Дубае.

Стоит отметить, что автором павильона ОАЭ является испанско-швейцарский архитектор Сантьяго Калатрава, который, согласно предоставленной нам информации, входит в список пяти лучших архитекторов мира.

Главная цель павильона — отразить прошлые и настоящие ценности нации Объединенных Арабских Эмиратов. Архитектура здания отличается своей уникальностью. Так, большой объект напоминает крылья птицы сокола, провозглашенного в качестве национального символа Объединенных Арабских Эмиратов.

28 движущихся крыльев в верхней части павильона отличается своей мобильностью - «перья» могут открываться и закрываться в определенное время. ОАЭ заботится об энергопотреблении и павильон демонстрирует приверженность принципам устойчивого развития.

Так, крыша здания может «расправить» крылья для сбора энергии с помощью встроенных панелей. Здесь оборудованы солнечные панели, которые дают 5% электрической энергии внутри здания.

Настоящие пески были привезены специально для ЭКСПО со всех уголков Объединенных Арабских Эмиратов.

Каждый павильон того или иного государства на ЭКСПО рассказывает о прошлом, настоящем и будущем своей страны. Посещая павильон ОАЭ, турист при входе в здание замечает, как важна роль природных ресурсов. Здесь особо подчеркивается и роль водных ресурсов в условиях тропического пустынного климата.

Сам павильон состоит из шести зон и включает такие пространства, как Oasis, Falaj, Desert of dreams, Generations, Dreaming together.

Оказавшись внутри павильона, посетителей приглашают в мультисенсорное путешествие, в котором рассказывается, как нация «мечтателей, которые делают» развивается и совершенствуется. Затем гости могут увидеть сказочный пейзаж, заполненный дюнами из настоящего песка, поближе знакомится с отцом-основателем страны Шейхом Зайдом, также есть возможность узнать о природных чудесах Эмиратов и модернизации страны во время правления основателя ОАЭ.

Организаторы отмечают, что павильон Объединенных Арабских Эмиратов получил аккредитацию LEED Platinum Certification и соответствует нормам и спецификациям экологического строительства Дубая.

Посредством картин и инсталляций можно также увидеть, как нация развивает сегодняшнее государство, а будущее поколение стремится жить еще лучше. Непосредственно здесь представлено и будущее развитие государства в наиболее перспективных отраслях - новейшие разработки ученых, технологии.

«Павильон ОАЭ отражает самобытность и новаторский дух ОАЭ, сохраняя баланс и связь между прошлым и будущим страны», - говорят в павильоне.

Посетитель павильона знакомится с полностью автоматизированным такси, которое сегодня функционирует для жителей и гостей острова Яс, расположенного на территории города Абу-Даби.

«Мы говорим об устойчивом развитии и говорим о будущем не только Объединенных Арабских Эмиратов, но и будущем развитии всего мира», - заключили в павильоне ОАЭ.

Путешествие по павильону Объединенных Арабских Эмиратов занимает в общей сложности 60 минут.

Репортаж был подготовлен при поддержке и приглашении Emirates News Agency, WAM (Информационное агентство Эмиратов).