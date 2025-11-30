Эксплуатацию мусорного полигона в Петропавловске продлили на два года

Об этом на брифинге сообщил аким города Серик Мухамедиев.

— Ресурс действующего полигона твердых бытовых отходов полностью исчерпан. На период подготовки к строительству нового полигона мы приняли решение увеличить мощность существующего объекта еще на 10 процентов, — сказал он.

По словам Мухамедиева, строительство нового полигона остается одной из приоритетных задач.