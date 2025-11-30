Эксплуатацию мусорного полигона в Петропавловске продлили на два года
Полигон твердых бытовых отходов в Петропавловске, который должен был закрыться в этом году, продолжит работу ещё два года, передает корреспондент агентства Kazinform.
Об этом на брифинге сообщил аким города Серик Мухамедиев.
— Ресурс действующего полигона твердых бытовых отходов полностью исчерпан. На период подготовки к строительству нового полигона мы приняли решение увеличить мощность существующего объекта еще на 10 процентов, — сказал он.
По словам Мухамедиева, строительство нового полигона остается одной из приоритетных задач.
— Планируется разместить объект вдоль трассы в направлении Мамлютки. Рабочий проект уже разработан, сметная стоимость составляет 8,6 миллиарда тенге. На данный момент завершены все необходимые процедуры согласования, осталось пройти государственную экспертизу, — отметил Серик Мухамедиев.