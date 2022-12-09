Эксперты о политической конкуренции: акимом может стать любой гражданин

9 Декабря 2022, 09:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Появление новых политических партий знаменует собой придание нового импульса политической жизни в стране. Ермек Токтаров - руководитель отдела политических исследований КИСИ при Президенте РК в материале, специально подготовленном для МИА «Казинформ» перечисляет условия политической конкуренции, подчеркивая, что власть в районе, области и городе теперь доступна любому гражданину РК, который будет соответствовать законным требованиям.

УСЛОВИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ

«Курс на политическую модернизацию получил дополнительный импульс после президентских выборов. Был принят План реализации предвыборной программы Касым-Жомарта Токаева до 2029 года. В ряду запланированных мероприятий стоит задача по развитию здоровой политической конкуренции. Это достаточно широкое понятие, которое включает в себя множество аспектов политической жизни. Для возникновения конкуренции на политическом поле необходим ряд условий.

Во-первых, должно быть доступно то, за что идет конкуренция. В политическом поле конкуренция возможна только за один ресурс – власть. Поэтому декларируя создание справедливых условий для всех политических сил, важно провести децентрализацию власти, раздробив ее между различными направлениями и уровнями государственного управления. Это и было сделано в ходе реализации программы политических реформ. Можно сказать, что доступ к власти и принятию решений существенно облегчился. Как минимум для этого есть правовые основания, закрепленные в Основном законе страны.

Конституционная реформа текущего года перераспределила ряд властных полномочий. Например, Президент отныне не может быть членом какой-либо политической партии. А Мажилис теперь несет полную ответственность за законотворчество и Сенат не может задерживать принятие законопроектов. Вместе с тем усиливается представительная функция Сената, куда вошли депутаты, избираемые от Ассамблеи народа Казахстана, а также представители новых областей – Абайской, Улытауской, Жетысуской. Важное структурное изменение произошло в судебной системе. Восстановление Конституционного суда однозначно усиливает судебную власть, придавая ей статус последней инстанции в Казахстане по вопросам правосудия.

При этом как центральные, так и региональные политические институты стали доступнее для граждан. Не только в вопросе их формирования, но и непосредственного участия в качестве кандидатов или членов общественных советов. Введение механизма прямой выборности сельских акимов, а с 2023 года и акимов районов и городов областного значения, позволило усилить ответственность избранных акимов перед населением. Более того, на должность акима могут претендовать не только члены политических партий, но и самовыдвиженцы. Опыт избрания акимов сел показал, что внепартийные кандидаты достаточно часто выигрывают предвыборную гонку у своих партийных конкурентов.

Получается, что акимом может стать любой гражданин, соответствующий законным требованиям. Это же будет касаться Мажилиса и маслихатов. Согласно последним изменениям в Конституцию и конституционный закон о выборах, Мажилис и маслихаты областей будут формироваться по смешанной системе. 70% депутатов Мажилиса будут избраны по партийным спискам, а оставшиеся 30% - по мажоритарной системе. Иными словами, из 108 депутатов Мажилиса 69 депутатов будут от политических партий, а 29 будут избраны по одномандатным округам, как минимум по одному из каждой области и городов Астана, Алматы, Шымкент. Маслихаты областей будут формироваться в соотношении 50/50, где одна половина депутатского состава будет сформирована по партийным спискам, а другая половина – по одномандатным округам.

Для того, чтобы участвовать в выборах по одномандатному округу не обязательно быть членом партии. Это значит, что каждый гражданин, соответствующий минимальным требованиям, может стать депутатом Мажилиса или маслихата. Также необходимо отметить, что все маслихаты ниже уровня области, то есть районные и городские, будут полностью формироваться по мажоритарной системе, а не по партийным спискам.

Как видим, доступ граждан к политическим институтам существенно расширен. Теперь каждый не только может проголосовать за своего кандидата, но и быть избранным в своем регионе. Это значительный шаг в сторону демократизации. Правовая основа для этого есть, теперь дело за активными гражданами с политическими амбициями.

Во-вторых, были существенно облегчены требования для регистрации политических партий. Теперь для получения официального статуса партиям достаточно иметь в своих рядах не менее 5000 членов, провести учредительный съезд с участием как минимум 700 членов инициативной группы, а также иметь не менее 200 членов партии в каждом филиале во всех областях и городах республиканского значения. Количественные показатели, предъявляемые к политическим партиям, уменьшились в разы. И это уже дало свои плоды. Например, недавно была зарегистрирована Зеленая партия Казахстана «Байтақ». Как видим из названия, основным направлением деятельности партии станет экологическая повестка, которая актуальна практически для всех регионов страны.

Появление новых политических партий знаменует собой в первую очередь, придание нового импульса политической жизни в стране. Классическое понимание политических партий предполагает, что основной целью любой партии является борьба за власть. Поскольку власть является достаточно ограниченным ресурсом, появление новых субъектов политики, претендующих на властный ресурс, порождает активные действия всех участников политической жизни. Политические партии затрагивают все направления. Партиям всегда нужна поддержка сторонников, поэтому они заинтересованы в повышении электоральной культуры, активной работе с гражданами на всех уровнях. Партийные ресурсы могут стать решающим фактором во время выборов акимов, депутатов маслихата или Мажилиса.

В-третьих, политическую активность граждан Казахстана необходимо направлять в созидательное русло. После событий 2022 года, наверное, уже не осталось сомнений в том, что политическое участие граждан очень важно. Но такая активность должна носить позитивный, общественно полезный характер. В Казахстане на сегодняшний день есть достаточно широкие возможности для участия граждан в политической жизни.

Сейчас в мире популярна концепция делиберативной демократии, то есть демократии участия. И главным институтом или формой такого участия выступают общественные советы. Каждое решение, принимаемое центральной или местной властью, находится под пристальным вниманием общественности. В этом как раз и заключается подотчетность всех ветвей власти. При каждом министерстве, акимате или другом государственном органе созданы общественные советы. Их эффективность во многом зависит от активности граждан, как в работе совещательных органов, так и на выборах. Даже для тех, кто вовсе недоволен кандидатами, в бюллетенях для голосования есть графа «против всех».

Как видим, правовые и политические условия для политической конкуренции имеются на всех уровнях. Граждане могут участвовать в формировании и работе как центральных, так и местных органов власти. Государство сделало шаг в сторону децентрализации власти и расширения политических прав и свобод граждан. Теперь ключевой вопрос заключается в том, насколько эффективно граждане воспользуются предоставленными возможностями.