Эксперты Алматы поддерживают инициативу Минздрава РК об обязательной вакцинации

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Эксперты Алматы в ходе обсуждения проекта кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» рассказали о важности обязательной вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе обсуждения руководитель ОО «Вакцинология» Айнугуль Куатбаева отметила, что для этого в Казахстане имеются качественные вакцины.

В свою очередь, руководитель ОФ «HelpToday» Эльмира Алиева сообщила о случаях, когда дети заражались заболеваниями от детей, чьи родители намеренно отказались от вакцинации.

«Идет нехорошая тенденция (прим. – отказ от вакцинации). Очень важно понимать, что каждый ребёнок имеет право на жизнь. В данном случае вакцинация является обязанностью государства», — сказала Э. Алиева и призвала участников круглого стола поддержать инициативу об обязательной вакцинации.

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов подчеркнул, что принимаются комплексные меры по повышению качества вакцин и обеспечению соблюдения всех норм безопасности при вакцинации.

Следует отметить, что проектом Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» планируется введение принудительной вакцинации.

В отличие от действующего кодекса проектом устанавливается обязанность получения профилактических прививок.

Кроме того, предусматривается ограничение допуска в организации дошкольного образования детей без медицинских противопоказаний, не получивших профилактические плановые прививки по причине отказа родителей против заболеваний по перечню, утвержденному Правительством.

Норма направлена на обеспечение гарантии государства, установленной ст. 29 Конституции по предоставлению права гражданам на охрану здоровья. Также она предусматривает защиту интересов и здоровья детей, которые в силу своего состояния здоровья не могут получить прививки.

Профилактические прививки — введение в организм человека иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в целях создания специфической невосприимчивости к инфекционным заболеваниям. Плановым профилактическим прививкам подлежат лица, достигшие возраста в соответствии с перечнем заболеваний, против которых проводятся обязательные профилактические прививки, не имеющие медицинских противопоказаний.

При этом допуск в детские дошкольные учреждения детей, не получивших плановые профилактические прививки, осуществляется только при достижении порогового уровня коллективного иммунитета в детском дошкольном учреждении. Коллективный иммунитет — косвенная защита непривитых лиц за счет достижения порогового уровня охвата плановыми профилактическими прививками населения против инфекций, предупреждаемых вакцинами.

Отметим, в Алматы проходит круглый стол по обсуждению проекта Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» с участием министра здравоохранения РК Елжаном Биртановым, замакимом города Ержаном Бабакумаровым, депутатом Мажилиса Парламента РК Зауреш Аманжоловой, а также экспертами в области здравоохранения, лидерами общественного мнения и представителями СМИ.