Экспертная встреча по развитию ИИ прошла в Астане

В Президентском центре УДП РК прошла экспертная встреча на тему «Цифровая трансформация: вызовы и возможности для Казахстана»с представителями государственных органов Казахстана, международных организаций, стартапов и инновационных компаний, учеными, исследователями, разработчиками и инженерами в области искусственного интеллекта, профессорско-преподавательским составом и студентами ведущих вузов Казахстана, передает Kazinform.

В мероприятии приняли участие порядка 50 человек.

— Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что цифровая трансформация перестала быть отраслевой задачей — она становится фундаментом новой модели государственного управления, экономики и общественного устройства. Как отмечает Президент страны Касым-Жомарт Токаев, цифровизация и ИИ — это не просто тренд, а стратегический приоритет, определяющий конкурентоспособность страны в XXI веке. Не случайно 2026 год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. За последние годы наша страна достигла значительного прогресса в цифровизации. Разработана и утверждена Концепция развития ИИ в Казахстане на 2024–2029 годы, принят закон «Об искусственном интеллекте», в вузах внедрены программы подготовки специалистов по ИИ, — сказал директор Президентского центра РК Бакытжан Темирболат.

Стоит отметить, что мероприятие стало платформой для обсуждения и анализа текущего состояния цифровизации в Казахстане. В ходе экспертной встречи были выработаны экспертные предложения по ускорению технологической трансформации экономики и социальной сферы в условиях современных глобальных вызовов, а также масштабированию успешных кейсов использования ИИ в общественной жизни.

— За каждым открытием всегда стоит человек — его труд и знания буквально формируют наше будущее. Главный навык сегодня — не знание инструментов, а способность быстро осваивать новое, — рассказал ректор Astana IT University Альтаир Ахметов.

В своем выступлении председатель правления «TechnoWomen», основатель ОФ «Цифровая трансформация», член Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Азиза Шужеева подчеркнула, что сегодня вопросы вовлечения женщин в IT и развитие цифровых компетенций становятся все более актуальными. Одним из ярких примеров таких инициатив является проект IT Aiel.

— IT Aiel — это одна из самых масштабных инициатив по развитию женщин в сфере технологий в Казахстане. Проект открывает доступ к новым цифровым и AI-профессиям для женщин с разным бэкграундом — от домохозяек до предпринимателей. С 2023 года обучение прошли уже более 21 тысячи женщин, из них свыше четырех тысяч получили сертификаты по ИИ-специальностям, а более 1500 участниц нашли работу в IT-сфере и на фрилансе, — рассказала Азиза Шужеева.

Кроме того, в рамках мероприятия прозвучали выступления депутата Мажилиса Парламента РК Айдарбека Ходжаназарова, вице-министра науки и высшего образования РК Динары Щегловой, ректора Международного университета Астана Анар Мырзагалиевой, технического руководителя проекта ИИ ЮНИСЕФ в Казахстане Алиби Джангельдина, управляющего директора по AIАО «Национальные информационные технологии» Алибека Сайланбаева, заместителя председателя ОЮЛ «Ассоциация по развитию искусственного интеллекта в Казахстане» Анар Тулеубаевой и генерального директора частной компании «CEREBRA.AI LTD» Армана Оспанова.

По итогам экспертной встречи участники договорились о следующих приоритетах: