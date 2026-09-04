Экспертиза на 188 млн теңге и спор об ущербе: как проходит суд над экс-чиновниками из Шымкента

Судебное следствие по делу Армана Абдешова, Нурбола Жунусбекова и других фигурантов близится к завершению. Пока суд допрашивает подсудимых, защита оспаривает заключение специалиста и другие доказательства, передает Kazinform.

Почему защита потребовала отвода

На одном из последних заседаний адвокаты заявили отвод председательствующему судье Багдату Торебекулы, назвав разбирательство проходящим с обвинительным уклоном. Среди причин они указали несколько пунктов, в том числе порядок исследования аудиозаписей переговоров одного из подсудимых с подчиненными. Так, по утверждению защиты, прокурор зачитывал подготовленные стенограммы, но исходный звук в зале суда не воспроизводился. Это не позволяло сразу сопоставить текст с записью и оценить контекст реплик.

Для разрешения заявления Багдат Торебекулы удалился из зала. Председатель суда № 2 города Тараза Ербол Дуйсенбаев изучил доводы и уточнил, все ли защитники поддерживают отвод. Адвокаты Нурбола Жунусбекова к ходатайству не присоединились.

В итоге в отводе отказали. Ербол Дуйсенбаев указал в том числе на то, что рассмотрение дела и без того затянулось. Багдат Торебекулы продолжил вести процесс.

Что можно услышать на спорных записях

Большая часть материалов дела — это технические разговоры о проектах детальной планировки. В суде подробно обсуждали AutoCAD и ArcGIS, разницу между ними и возможности импорта файлов. В ходе обсуждения подсудимые подробно рассказали суду о формате DWG, слоях, базах данных и атрибутах объектов. Основная цель этих выступлений — выяснить, был ли преступный умысел в неисполнении работ в требуемой программе. Участники также обсуждают замечания проверяющих, заполнение недостающих сведений и исправление ошибок при возврате материалов на доработку.

Главный вопрос — должны ли были проектировщики делать работу в одной конкретной программе, тогда как сделали ее в другой. По словам стороны защиты, в документах госзакупки указывалось лишь, что программное обеспечение должно быть лицензионным. Нормативы по выполнению работ в какой-либо конкретной программе по закону утвердили уже гораздо позже, после того как вменяемые преступления были совершены.

Рассматриваемые в суде реплики вполне допускают разное толкование. Речь может идти как об обычном устранении замечаний, на чем настаивают подсудимые, так и, по версии обвинения, о приведении файлов в требуемый вид после начала проверки.

В ходе судебного следствия еще предстоит разобраться, были ли это резонные попытки привести проекты в подобающий вид или специалисты пытались скрыть недочеты, выявленные проверкой.

324 миллиона — нарушения или ущерб

По словам защитника Армана Абдешова, допрошенный ранее в суде аудитор рассказал о проверке 11 проектов детальной планировки Тараза. В документах фигурировала сумма около 324 млн теңге, однако аудитор, как утверждает адвокат, несколько раз уточнил, что это не ущерб государству, а несоответствия в документах. Ущерб в отчете был указан как нулевой.

Проверяющие выдали предписание из-за недостающих документов и оформления актов приема-передачи. По версии защиты, примерно за полтора месяца замечания исправили, а подразделение архитектуры и градостроительства Тараза уведомило об исполнении. Как передал слова аудитора адвокат, повод обратиться в правоохранительные органы возник бы, если бы предписание не исполнили.

Защита считает это важным, поскольку обвинение касается предполагаемого хищения в особо крупном размере, а не недостатков оформления. Окончательную оценку отчету и показаниям даст суд.

Кто рассчитал 188 миллионов теңге

Другой спор касается заключения специалиста, с которым, по словам защиты, в деле появилась сумма предполагаемого ущерба в 188 млн теңге. Адвокаты в ходе заседаний оспаривали ее квалификацию и порядок привлечения.

Защитник сообщил, что по диплому Казахского государственного университета имени Кирова ей присвоили квалификацию географа после обучения на биолого-географическом факультете. Квалификация экономического географа в ответе вуза, по его словам, не значилась. Адвокат также заявил об отсутствии у нее архитектурного образования, профессиональных аттестатов по направлениям строительства и членства в Союзе архитекторов Казахстана.

Обсуждалось и указанное ею звание профессора Международной академии архитектуры. Согласно оглашенному защитой ответу Комитета по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования, ученые звания в Казахстане присваивает уполномоченный госорган. Звание внутри общественного объединения к ним не приравнивается и само по себе не подтверждает квалификацию. Поэтому защита считает, что специалист не могла проводить комплексную оценку градостроительных работ.

По версии защиты, документы, часть которых предназначалась для служебного пользования, сотрудник Антикоррупционной службы отправил специалисту из Тараза в Алматы через сервис междугороднего такси. Тем же способом обратно получили заключение. Аудитор сообщил, что лично с ней не встречался. Сама же специалист, как утверждает адвокат, не видела аудиторский отчет и не участвовала в проверке, хотя формально была включена в ее состав.

За заключение специалисту заплатили 500 тысяч теңге. Защита указала, что платежный документ отражал пополнение счета наличными через терминал, а не перевод от госоргана. Кто внес деньги и как оформлялась оплата, по мнению адвоката, еще предстоит выяснить.

Оспаривается в суде и сам расчет. Договор включал разработку ПДП, топографическую съемку, съемку инженерных сетей, раздел по охране окружающей среды и НДС. Аудитор, как говорит защитник, изучала только ПДП, но при определении 188 млн теңге использовала стоимость всего договора. По словам адвоката, на вопрос о налоге она согласилась, что сумму следует уменьшить как минимум на 12% НДС, а что делать с другими пунктами, не предложила. Сейчас защита просит признать заключение недопустимым доказательством.

Потерпевшая сторона без единой позиции

Необычная ситуация, по словам адвокатов, возникла с гражданским иском. Как утверждает защитник, представитель акимата, признанного потерпевшей стороной, заявила, что не поддерживает иск и считает подсудимых подлежащими оправданию. Судья спросил, является ли это ее личным мнением или официальной позицией акимата, и потребовал письменный документ, подписанный главой города.

На следующем заседании представителя заменили другим сотрудником. Защита запросила запись заседания с первоначальным заявлением, опасаясь изменения позиции потерпевшей стороны. Новый представитель, насколько стало ясно из его выступления, озвученные ранее слова не поддерживает.

Что будет дальше

На скамье подсудимых находятся пять человек. Им вменяется присвоение или растрата вверенного имущества в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

Санкция предъявленной статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы.

Сейчас суд допрашивает подсудимых, затем ожидаются прения. Там обвинение и защита сведут воедино версии о размере ущерба, допустимости заключения и других исследуемых доказательствах.

Ранее мы рассказывали, что экс-главного архитектора и главу управления жилья Шымкента собираются судить в Таразе.

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