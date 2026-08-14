Эксперты оценили содержание предвыборных программ казахстанских партий

В Алматы состоялась экспертная платформа «Конкуренция партий: идеи, программы и борьба за избирателя», организованная Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу КИСИ.

В центре обсуждения оказались идеологические позиции политических партий, содержание предвыборных программ и характер конкуренции за поддержку избирателей. Участники рассмотрели, насколько программы политических сил предлагают избирателю содержательные альтернативы, как соотносятся текущие общественные запросы и долгосрочные задачи развития страны, а также каким должен стать диалог партий с гражданами после завершения избирательной кампании.

Модератором экспертной платформы выступил директор КИСИ при Президенте РК Жандос Шаймарданов. В дискуссии приняли участие представители КИСИ, ведущих научных и образовательных учреждений, аналитических центров, общественных организаций, политологи, эксперты и представители медиа.

Фото: КИСИ

Особенностью платформы стал дискуссионный формат, построенный вокруг альтернативных экспертных позиций. Участникам предлагалось определить свое отношение к двум противоположным точкам зрения, после чего представители каждой позиции аргументировали свой выбор. Такой подход позволил не только обозначить существующие в экспертном сообществе оценки, но и раскрыть аргументы, стоящие за различными взглядами на развитие партийной конкуренции.

Первый блок дискуссии был посвящен сходству и различиям предвыборных программ. Участники обсудили, является ли совпадение стратегических целей партий отражением общественного консенсуса по ключевым направлениям развития страны или свидетельствует о недостатке содержательных политических альтернатив.

Эксперты отметили, что общность стратегических целей сама по себе не исключает политической конкуренции. Для осознанного электорального выбора принципиальное значение имеет то, насколько четко партии обозначают различия в приоритетах, механизмах реализации предложений, сроках, необходимых ресурсах и ответственности за достижение заявленных результатов.

Фото: КИСИ

Отдельная дискуссия развернулась вокруг временного горизонта партийных программ. Участники рассмотрели вопрос о том, должны ли политические силы прежде всего отвечать на наиболее актуальные запросы граждан или концентрироваться на долгосрочных вызовах, выходящих за рамки одного электорального цикла.

По итогам обсуждения эксперты отметили, что качественная политическая программа должна соединять оба подхода. Способность отвечать на сегодняшние потребности общества должна сочетаться со стратегическим видением развития страны, а предлагаемые решения — сопровождаться понятным объяснением механизмов их реализации, необходимых ресурсов и возможных рисков.

Еще одной темой стало соотношение электоральной активности и политического доверия. Участники обратились к данным социологических исследований, согласно которым от 70,3 до 75,6% респондентов заявляют о готовности принять участие в предстоящем голосовании, а почти девять из десяти граждан в той или иной степени знают о выборах.

В ходе дискуссии отмечалось, что высокий уровень заявленной готовности голосовать свидетельствует о значительном интересе граждан к избирательной кампании и потенциале политической вовлеченности. Вместе с тем само участие в выборах не исчерпывает вопрос доверия. Его устойчивость во многом будет зависеть от того, насколько последовательно партии после выборов будут выполнять заявленные обязательства, сохранять открытость и поддерживать обратную связь с обществом.

Фото: КИСИ

Завершающий блок был посвящен развитию политической активности после окончания избирательной кампании. Эксперты обсудили две позиции: должен ли новый Курултай стать основным пространством партийной дискуссии или публичный диалог политических сил с обществом должен постоянно продолжаться и за пределами представительного органа

Участники подчеркнули, что выборы завершают агитационный период, но не политический процесс. Новый Курултай должен стать важнейшей площадкой содержательной конкуренции политических сил, однако работа партий с гражданами не должна ограничиваться периодом выборов.

— Политический диалог не должен завершаться вместе с агитацией. После выборов конкуренция обещаний должна превратиться в конкуренцию решений, а работа с избирателями — стать постоянной, — подчеркнул, подводя итоги дискуссии, Жандос Шаймарданов.

По итогам экспертной платформы участники отметили, что нынешняя избирательная кампания создает новые условия для развития партийной конкуренции. Ее дальнейшее качество будет определяться не только результатами голосования, но и способностью политических сил превратить предвыборные программы в конкретные решения, обеспечить публичную ответственность за их реализацию и сохранить постоянный диалог с гражданами после выборов.

Ранее были опубликованы результаты исследования, согласно которым более 70% казахстанцев готовы принять участие в выборах в Курултай.