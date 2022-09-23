Эксперт высказался о перспективах сборной Казахстана выйти на Евро-2024

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Спортивный журналист и инсайдер Айдын Кожахмет поделился мнением о шансах сборной Казахстана на выход в чемпионат Европы 2024, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На победу сборной Казахстана над белорусами я отреагировал положительно и ни капли не удивлен результату, потому что наша сборная с каждым матчем становилась сильнее и увереннее. И эта убежденность, наверное, передалась и мне. До игры я абсолютно не сомневался, что мы обыграем белорусов, хотя команды одного уровня, одного класса. Но при этом, мы заканчиваем на первом месте в группе, а беларусы на последнем. Это футбол. Здесь бывают случайности, везения», - говорит Айдын Кожахмет.

Он также ответил на вопрос, может ли попасть сборная Казахстана на чемпионат Европы 2024.

«Это, наверное, будет большим чудом, если это произойдет. Математически это сейчас выглядит несложно, потому что нужно одержать две победы. Но здесь соперники очень сильные. Поэтому сделать это будет крайне нелегко, тем более, мы не знаем, в каком состоянии будет в 2024 году наша сборная, кто в ней будет играть, и кто ее будет тренировать. Возможно, мы станем сильнее, а может быть и слабее. В целом, сейчас наша сборная стала играть более уверенно, дисциплинированно. Это мне нравится», - заявил журналист.

Айдын Кожахмет также выделил некоторых игроков, отличившихся в матче против команды Беларуси.

«В целом сказать, что тренерский штаб не приглашает игрока, который явно превосходит кого-то в сборной по качеству или кого-то игнорирует, не могу. Но есть несколько игроков, которые могли бы играть в составе сборной: это игроки ФК «Актобе» Алибек Касым, Стас Покатилов и Бауржан Байтана. Также есть несколько молодых ярких ребят в «Ордабасы», «Таразе» и в других. Я думаю, что у них у всех еще будут шансы. Но, появление одного или отсутствие другого кардинально не изменит ситуацию, потому что все игроки примерно одного уровня. Что касается вчерашней игры, то я бы выделил Рамазана Оразова. Очень активно провел игру, много полезных действий было с его стороны, сделал голевую передачу. Также отметил бы Бахтиера Зайнутдинова - он много боролся. Еще Александра Марочкина. Качественно и надежно сыграл, хотя все ребята выступили здорово», - добавил Айдын Кожахмет.

Ранее спортивный журналист и комментатор Петр Воликов оценил шансы сборной Казахстана на выход на Евро-2024.

Сборная Казахстана после пяти встреч заняла первое место в своей группе, набрав 13 очков. Для сборной Казахстана это является лучшим показателем в истории выступлений под эгидой УЕФА. Прежним достижением было по 10 баллов в квалификациях на Евро-2008 и Евро-2020. Теперь, 25 сентября, казахстанцы на выезде сыграют с Азербайджаном в заключительном туре лиги «C» и попытаются превысить свой рекорд по набранным очкам.

Казахстанцы победили футболистов Беларуси со счетом 2-1 и вышли в лигу «B» Лиги наций.

Глава государства поздравил спортсменов.

Официальный сайт УЕФА тоже отреагировал на победу сборной Казахстана над Беларусью.