Эксперт ВБ: Последствия пандемии создают определенные угрозы для продбезопасности Центральной Азии

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) не привела к существенной дестабилизации мировых рынков продуктов питания. Однако ее последствия создают определенную угрозу для продовольственной безопасности, сельского хозяйства и экспорта сельхозпродукции в странах Центральной Азии. Таким выводом в ходе онлайн-брифинга поделился Сергий Зоря, ведущий экономист по вопросам сельского хозяйства Всемирного банка, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, по его словам, кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, в отличие от глобального продовольственного кризиса 2008-2009 годов, пока существенно не повлиял на международные продовольственные рынки. Это связано с наличием крупных мировых запасов зерна, а также стабильными ценами на основные продукты питания, что объясняется меньшим числом государств, ограничивших экспорт продовольствия (16 стран по состоянию на май 2020 года против 33 - в 2008 году). В Центральной Азии это позволило смягчить негативные последствия для продовольственной безопасности и сельского хозяйства, доля которого в ВВП каждой страны варьирует: в Казахстане - 4,4%, Кыргызстане - 11,6%, Таджикистане - 19,2%, Туркменистане - 20% и Узбекистане - 28,8%.

Однако в краткосрочной перспективе (1-3 месяца) государства региона могут столкнуться с определенными сложностями. Например, со скачками цен на некоторые виды продовольствия и сокращением доступа к нему уязвимых групп населения из-за снижения доходов (в среднем по региону 40-60% расходов домохозяйств составляют затраты на питание). Также сбои в цепочках поставок сырья и материалов (семена и удобрения) могут привести к задержке сельхозработ и негативно сказаться на будущем урожае различных культур.

Вместе с тем, по данным эксперта из Всемирного банка, в среднесрочной перспективе (до 6 месяцев) ожидается спад внутреннего потребления продуктов питания в результате экономической рецессии, снижения денежных переводов трудовых мигрантов своим семьям и девальвации национальных валют в странах региона. Кроме того, ожидается снижение спроса на плодоовощную продукцию из Центральной Азии в России, где экономический кризис отразился на покупательской способности населения. Также возникнут сложности с погашением кредитов со стороны местных производителей сельхозпродукции, чья деятельность пострадала от введения карантинных ограничений.

В то же время в условиях пандемии страны Центральной Азии приняли срочные меры для укрепления продовольственной безопасности и поддержки агропродовольственного сектора. В частности, правительства региона задействовали госрезервы продовольствия и начали наращивать их запасы, установили административный контроль за ценами на продукты, снизили их стоимость за счет экспортных ограничений и снижения тарифов на импортные продтовары. Вместе с тем власти ускорили снятие ограничений на транспортировку сельхозпродукции и передвижение работников отрасли, а также предоставили отсрочку фермерам и агропредприятиям по выплате кредитов и другие льготы, стимулирующие их деятельность.

«В 2020 году сельское хозяйство может стать одним из основных стабилизирующих факторов и драйвером роста для экономик стран Центральной Азии. Более того, оно способно обеспечить больше рабочих мест, чем какая-либо другая отрасль», - отметил Сергий Зоря.

Эксперт также подчеркнул, что после пандемии правительствам необходимо сосредоточиться на восстановлении сельскохозяйственной торговли в Центральной Азии, совершенствовании регионального сотрудничества в вопросах санитарной и фитосанитарной безопасности, управлении госрезервами продовольствия, а также увеличении инвестиций в ветеринарные услуги и цифровизацию агропродовольственного сектора.