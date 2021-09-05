Эксперт: В приоритете Послания Президента - повышение качества жизни каждого

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В приоритете нынешнего Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева - развитие регионов и повышение качества жизни каждого человека. Об этом заявил директор Научно-исследовательского центра «Молодежь» Аян Сакошев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В своем Послании народу Казахстана Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев дал поручение относительно формирования новой политики для преодоления дисбаланса в социально-экономическом развитии регионов. В частности, было отмечено, что в рамках Национального плана развития до 2025 года определены 25 конкретных задач по повышению качества жизни граждан. Дано поручение по разработке планов развития регионов на основе общенациональных целей», - сказал Аян Сакошев в телефонном разговоре корреспонденту агентства.

Спикер добавил, что данными мерами также предусмотрена политика децентрализации регионов, где все вопросы, непосредственно связанные с качеством жизни, будут решаться на местном уровне. Акиматы будут обладать всеми соответствующими полномочиями и инструментами.

«Это касается вопросов развития территории, благоустройства общественных пространств, местной транспортной, социальной и иной инфраструктуры, оказания базовых услуг. Отдельно следует отметить поручение о создании условий для занятия массовым спортом, детским спортом в регионах. В этой связи акимам областей поставлена задача обеспечить поэтапное строительство спортивной инфраструктуры», - подчеркнул Аян Сакошев.

Эксперт отметил, как указано в Национальном плане качество жизни формируется на местах, поэтому критически важным станет сокращение дистанции между гражданами и лицами, принимающими решения. В этом аспекте важным политическим шагом станут прямые выборы акимов районов (городов областного значения), городов районного значения, поселков, сел, сельских округов, которые пройдут в 2024 году.

«Глава государства постоянно акцентирует внимание на повышение благополучия каждого гражданина. И конечно, когда в стране какой-то регион процветает, а в другом более низкий уровень жизни уже о высоком уровне экономики говорить не приходится. Поэтому введение политики подушевого финансирования является своевременным решением. В настоящее время система подушевого финансирования введена в средних школах, спортивных секциях и творческих кружках. Внедрение подушевого финансирования влияет на качество услуг, привлекает частный сектор стать поставщиком услуг на основе оправданных тарифов. В целом предложенные инициативы должны позволить не только улучшить деятельность местных исполнительных органов, но и повысить уровень социального капитала в регионах», - резюмировал Аян Сакошев.