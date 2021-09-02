Эксперт: В Послании прослеживается преемственность принципу «слышащего государства»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ведущий научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан Ермек Токтаров прокомментировал Послание Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Послании Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана поставлен четкий акцент на повышение качества жизни населения. Прослеживается преемственность основному принципу «слышащего государства» - «госаппарат должен работать в интересах граждан». Приверженность государственной политике, направленной на улучшение жизни казахстанцев, закреплена в пяти основных инициативах Президента», - сказал Ермек Токтаров.

Как отметил эксперт, в первую очередь Президент поручил повысить уровень минимальной заработной платы до 60 000 тенге. По расчетам, это повысит экономическую активность граждан с низки уровнем дохода, а также в целом повысит ВВП страны на 1,5%, считает Ермек Токтаров.

«Но суть данной инициативы – повышение уровня жизни широкого слоя граждан.

Работники бюджетных организаций первыми чувствуют реализацию мер по повышению заработных плат, инициируемых государством. Но, как отметил глава государства в стране около 6,5 млн наемных рабочих. Для повышения их заработных плат государство будет применять «мягкие» меры в отношении бизнеса. Эти инициативы призваны вывести из «тени» доходы отдельных граждан», - отмечает эксперт.

Также для микро- и малого бизнеса будет введен единый платеж с фонда оплаты труда, при этом его размер снизится с 34% до 25%.

«Для реализации данной инициативы предполагается создание платежной системы. Важнейшей инициативой Президента К.К. Токаева является повышение заработных плат 600 тысяч гражданских служащих. Планируется увеличение их заработной платы на 20% в 2022-2025 годах. Реализация такой инициативы особенно важна, поскольку не все граждане имеют доступ к льготам госслужащих, и многие из них имеют зарплаты ниже рыночных», - добавил ведущий научный сотрудник КИСИ.

Как добавил спикер, опыт использования избыточных средств, накопленных гражданами в ЕНПФ, для улучшения жилищных условий и лечения в 2021 году, логически приводит к необходимости разработки и реализации Единой жилищной программы. Соответствующее поручение дал Президент К.К. Токаев в своём Послании.

«Послания Президента Касым-Жомарта Токаева содержат значительный социальный пакет, направленный на улучшение условий жизни казахстанцев. И Послание не стало исключением. Преемственность социальному характеру государственной политики в период пандемии способствует стабильности в обществе и сохранению политического и экономического курса страны», - выразил мнение эксперт.