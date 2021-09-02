Эксперт: Углеродная нейтральность поможет встать на рельсы устойчивого развития

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В своем Послании народу Казахстана Президент обозначил одну из главных задач – достижение углеродной нейтральности до 2060 года. По словам заместителя директора АО «Институт экономических исследований» Ерлана Каримова, эта задача показывает серьезные намерения страны встать на рельсы устойчивого развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одна и поставленных задач из Послания Президента - углеродная нейтральность страны до 2060 года. Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич в ходе Послания поставил смелую и амбициозную задачу о достижении углеродной нейтральности страны к 2060 году. Учитывая, что в стране более 70% генерации электроэнергии осуществляется углем, такая задача показывает серьезные намерения страны встать на рельсы устойчивого развития», - сказал Ерлан Каримов.

Как известно, об экологизации экономики говорят не только отечественные эксперты, но и авторитетные международные исследования.

«Так, согласно отчету SDG Index, в 2021 году Казахстан занимает 59 место в мировом рейтинге по достижению целей и задач устойчивого развития. При этом вопросы экологии являются самыми острыми и актуальными для страны. На наш взгляд, предстоящие вызовы, связанные с окружающей средой можно разделить на два крупных блока: влияние изменения климата и риски снижения продаж основных экспортных товаров страны. Изменение климата уже сегодня отрицательно влияет на многие отрасли Казахстана, особенно на сельское хозяйство и промышленность. Это выражено низким уровнем осадков, засушливостью, резким колебанием погодных условий и неравномерным распределением ресурсов. Предстоящие изменения в международной торговле, связанные с введением ЕС «углеродного налога» в 2023 году вызывают риски недополучения доходов от продажи основных экспортных товаров», - отметил эксперт.

Однако, по его словам, у нашей страны имеются определённые достижения в этом вопросе. Так, в 2013 году Казахстан первым в Центральной Азии ввел систему торговли квотами на выбросы углекислого газа (СТВ), который является отличным рыночным инструментом экологической политики страны.

«В 2015 году страна представила первый определяемый на национальном уровне вклад (ОНУВ) по обязательствам Казахстана в рамках Парижского соглашения (сдерживания глобального потепления на уровне значительно ниже 2°C по сравнению с уровнями 1990 года). Учитывая обязательства Казахстана в рамках Парижского соглашения, планируемого ЕС углеродного налога, а также назревающего дефицита электрической энергии к 2030 году, Казахстану необходимо мобилизовать большие средства и вести работу по климатической маркировке бюджета. Климатическая маркировка бюджета может помочь разработать механизм выявления расходов государства, которые направлены на озеленение экономики, так и расходы, оказывающие негативное влияние на климат», - заключил Ерлан Каримов.